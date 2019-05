Inspecció de Treball sanciona la gestora de l'aigua d'Esparreguera

La Inspecció de Treball ha sancionat l'empresa Aigües d'Esparreguera Vidal SA, segons ha donat a conèixer el sindicat de CCOO, per no complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

El sindicat havia denunciat l'empresa per fer que empleats treballessin sota instal·lacions amb amiant. De fet,segons les mateixes fonts, des del 2016 se subcontracten aquestes feines a una empresa especialitzada.

CCOO va denunciar que l'empresa no està disposada a acceptar que va incomplir el Reial Decret del 2006, i no vol comunicar aquest fet. «El risc econòmic preval davant la responsabilitat que ha d'assumir», asseguren. Quan es feien intervencions a la xarxa, amb canonades de fibrociment, no es posaven mesures per protegir la ciutadania d'aquesta exposició. Ni l'empresa ni l'Ajuntament d'Esparreguera (com a propietari del servei) donen explicacions sobre el tema.

«L'empresa ha pressionat CCOO i les persones treballadores perquè callin», afirmen en un comunicat. També hi asseguren que «han intentant girar full sense assumir cap responsabilitat». El sindicat relaciona l'acomiadament d'un sindicalista amb aquest afer.

L'Ajuntament no veu com fer que l'empresa assumeixi la seva responsabilitat, més enllà de mirar endavant i començar de cap i de nou. CCOO no permetrà que Aigües d'Esparreguera Vidal SA no assumeixi la seva responsabilitat.