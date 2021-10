Els agents de la policia local d’Igualada incrementaran la vigilància per evitar que els usuaris de patinets elèctrics passin per la vorera o per carrers que són d’ús exclusiu de vianants. L’Ajuntament ha rebut la queixa de ciutadans que s’han vist atemorits per la presència de patinets en espais ho l’ús preferencial és per als que van a peu. La reacció del govern ha estat anunciar un enduriment de la vigilància, amb aplicació de multes atenent les normatives de trànsit, segons ha explicat la regidora Carlota Carner.

L’Ajuntament ha detectat el que Carner ha definit com a «certa alarma entre la població» per alguns casos en què aquests patinets no segueixen les normes de circulació. Segons la regulació que ha establert la Direcció General de Trànsit (DGT), els patinets només poden circular per calçades i carrils bici i, per tant, no està permès que circulin ni per voreres ni per zones de vianants.

Tampoc es permet circular amb auriculars o parlant per telèfon, ni circular amb passatgers (només hi pot anar el conductor). Esrecomana portar casc i, a la nit o en situacions de visibilitat escassa, circular amb llum i roba reflectant. El conductor del patinet, com en qualsevol altre vehicle, té l’obligació de sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues i seguir les normes generals de circulació, ja que amb la fixació de la regulació els VMP passen a ser considerats vehicles en tots els sentits.

La DGT considera patinets elèctrics com a VMP (Vehicle de obilitat Personal). Els patinets que no superen els 6 km/h estan considerats joguines i no estan sotmesos a la regulació, mentre que els que agafen una velocitat d’entre 6 i 25 km/h com a màxim són els que estan considerats VMP. Aquells patinets que superen els 25 km/h tenen consideració de ciclomotor (fins a 45 km/h) i també poden tenir consideració de motocicleta (si superen els 45 km/h). Aquestes infraccions poden comportar sancions des de 100 euros fins als 1000 euros, ha explicat la regidora igualadina.

Paral·lelament a l’increment de la vigilància, des de l’Ajuntament s’iniciarà una campanya de conscienciació.