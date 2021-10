El grup municipal d’ERC ha demanat a l’alcalde d’Igualada, Marc Castells (Junts x Igualada) que «escolti i es reuneixi amb les entitats veïnals de la ciutat». Els republicans consideren «imprescindible» que l’alcalde «atengui» la petició que li han fet 12 entitats veïnals de la ciutat per reunir-se i abordar «la problemàtica de la seguretat ciutadana». I li demanen a l’alcalde que «deixi de buscar excuses» i assumeixi les seves «responsabilitats».

Com a moltes ciutats del país, a Igualada hi ha més incidència de casos que acaben a la via penal per una major activitat delictiva. És una tendència generalitatzada dels darrer mesos que en algunes ciutats ha tingut pics més importants. A Manresa, ciutat de la comarca veïna a l’Anoia, hi ha hagut tres apunyalaments en menys d’un mes, un de mortal, i a Navarcles, siutada a 11 quilòmetres, un altre agressió amb arma blanca també mortal. En principi, ahir els Mossos d’Esquara van comunicar que una de les agressions de Manresa i la mort de Navarcles podrien ser del mateix autor (vegeu informació a la pàgina de Fet Divers).

ERC indica que fa pocs dies va fer-se públic que 12 entitats veïnals de la ciutat han reclamat una reunió amb l’alcalde, Marc Castells, per tractar la problemàtica de «la seguretat ciutadana» que «preocupa en diferents barris d’Igualada». La reacció de l’alcalde, segons a versió dels republicans, va ser «negar el problema i tirar pilotes fora, buscant excuses per no reunir-s’hi».

«Escoltar, parlar i debatre»

El portaveu del grup municipal d’ERC i cap de l’oposició, Enric Conill, assegura que «l’alcalde de la ciutat no pot tenir por de reunir-se amb les entitats veïnals» ja que «escoltar, parlar i debatre amb entitats, associacions i col·lectius que treballen en pro de la ciutat i de manera desinteressada mai es pot percebre com un problema, al contrari, és la seva feina i cal que ho faci tantes vegades com calgui».

En referència a la resposta de Castells on s’assegurava que «el govern municipal no és responsable de la seguretat ciutadana», Conill indica que «segons la llei 4/2003 sobre l’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, s’estipula explícitament en l’article 4 que els alcaldes són autoritats en matèria de seguretat així com les funcions que tenen de dirigir la política de seguretat en llur del municipi, presidir la junta local de seguretat o ordenar i dirigir les actuacions municipals en matèria de seguretat».

Es per això que els republicans, consideren que «l’alcalde no pot excusar-se amb el factor competencial per no assumir responsabilitats, ja que per llei és responsable de la seguretat ciutadana d’Igualada».

El líder d’ERC assegura que «no voldrien que això quedés en una simple polèmica de titulars que marqués un mal precedent» ja que «el fet important de fons és que ara l’alcalde i el govern s’asseguin a parlar amb qui ho demani» i recorda que «Castells ja va protagonitzar la mateixa desídia amb les entitats culturals fa uns mesos» un fet que «no es pot tornar a repetir perquè això comportaria que negligís del seu càrrec».