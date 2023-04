Sant Jordi, amb més parades que mai al centre d'Igualada

Igualad viurà una diada de Sant Jordi amb més parades que mai. La Plaça de Cal Font ha de ser, diumenge, el centre neuràlgic. Entre llibreries, floristeries i associacions i entitats, la Diada comptarà amb més d’una seixantena d’estands que durant tot el diumenge, 23 d’abril, ompliran d’activitat el centre de la ciutat.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, considera que la diada de Sant Jordi és un dels moments més importants de la cultura del nostre país i anima a tots els igualadins “a participar de la festa, a gaudir i a passejar pel centre de la ciutat, al costat de la biblioteca Central, que serà, una vegada més, un dels emblemes de la festa a Igualada”. Castells ha esperonat, també, “a donar suport als autors locals i a les llibreries i floristeries de la ciutat en un dia tant important per elles com és la Diada de Sant Jordi”.

El Regidor Miquel Vives ha recordat que els parades seran a cal font a partir de les 9 del matí i fins a les 21h. A banda de les parades de llibres i roses hi haurà estands dels mitjans de comunicació des d’on Radio Igualada i Canal Taronja realitzaran els seus programes especials de la Diada de Sant Jordi. A més a la parada d’Òmnium Cultural, igual que a la resta del país, hi haurà activitats amb conta contes i un taller de roses.

Un dels punts de referència és la parada d’autors locals que es munta per la Diada de Sant Jordi a Igualada. El seu impulsor, Javier Fernández, destaca que “després de sis anys ja s’ha consolidat com un aparador de les obres que fan escriptors i escriptores i il·lustradors i il·lustradores de la comarca”. Fernández, remarca que fruit d’aquestes trobades “ja han sorgit diversos treballs fruit de les sinèrgies que es provoquen en les trobades de cada any durant la festivitat de Sant Jordi”.

Durant la Diada la Plaça de Cal Font comptarà amb l’amenització de l’Agrupació Sardanista d’Igualada que farà una ballada de Sardanes, una cantada de Caramelles a càrrec del Cor d’Homes d’Igualada i una ballada de Swing.