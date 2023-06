Un vol en globus, una de les experiències que transmet més tranquil·litat, enlairat amb carrers, edificis, camps i muntanyes als teus peus i uns cremadors que vagin mantenint la tela tensa perquè es pugui desplaçar segons l’atzar dels corrents de vent. Fer-ho en parella, prendre un copa i fer un brindis d’altura. Aquesta és la nova proposta que presenta l’empresa igualadina Ultramagic en el festival de globus d’Igualada que se celebra el primer cap de setmana de juliol. L’empresa celebra enguany els 40 anys.

La idea es va desenvolupar inicialment per a un client suís d’Ultramagic, una empresa de vols amb globus. De fet, ja es partia d’una experiència anterior, que era una cistella per a 4 persones amb el davant més baix que el darrere per poder guanyar visibilitat, on els ocupants del globus van asseguts i lligats a una cadira semblant a la que pot equipar un cotxe.

Per a 4 persones es tracta d’una cistella gran. Ara, el que s’ha fet és una cistella més petita, per a dues persones, que també van assegudes i lligades per evitar que es puguin abocar accidentalment per la part davantera. Aquest model es presenta com una iniciativa de vol romàntic, no només per la proposta de cistella, sinó perquè la parella que triï enlairar-s’hi ho farà a l’ombra d’una vela molt especial, un gran cor de color vermell que també s’ha construït als tallers igualadins d’Ultramagic.

La cistella té una porta al davant per poder accedir a la zona de les butaques a peu pla, porta una taula per poder compartir la copa i el menjar, i té un espai posterior per al pilot que és al comandament. La primera pilot de la cistella romàntica serà Adriana Lladó, filla del directori creador d’Ultramagic, Josep Maria Lladó.

El globus romàntic serà una de les principals novetats de l’European Balloon Festival, que arriba a la 27edició, i que recupera tota la seva plenitud aquest 2023. No només serà un festival de l’aire com els d’abans de la pandèmia, sinó que hi afegeix dues novetats, un concert, que anirà a càrrec del jove intèrpret sorgit del concurs de TV3 Eufòria! Triquell, i un espectacle de drons al cel d’Igualada en el final de la Night Glow.

Enguany el festival de globus d’Igualada, que se celebra del 6 al 9 de juliol, recupera la seva absoluta normalitat. Hi haurà globus aerostàtics d’Estats Units, Índia, Tunísia, Dubai, Turquia, Àustria, Anglaterra, Luxemburg i Mònaco, a més dels catalans i espanyols. La trobada aplega una cinquantena d’equips vinguts d’arreu del món. Aquesta és una mida de festival que l’organització considera important tant per a l’espai del camp de vol com per a la pretensió d’aconseguir que els pilots hi trobin un espai per compartir una experiència amable. L’organització té entre cella i cella la millora de la trobada des del punt de vista de la qualitat, però no amb pretensions de rebre molts més aparells.

L’edició de l’European Balloon Festival d’aquest any tindrà, com és habitual, els tradicionals vols de matí –de dijous a diumenge– i els vols de tarda –de dijous a dissabte– des del Parc Central, excepte l’enlairament de divendres al matí, que es farà des de diferents places de la ciutat.

Els vols dels globus conviuran durant tots els dies amb nombroses activitats lúdiques i culturals dins d’Iglús de Vent (teles de globus reciclades) instal·lats a diferents punts cèntrics de la ciutat.

En el festival de globus, el Parc Central d’Igualada pren un protagonisme especial. Enguany, per aconseguir traslladar l’ambient a la zona s’hi instal·len una quinzena de foodtrucks i diverses barres de servei de begudes per a aquelles famílies que vulguin sopar al Parc Central, i també es convida a tothom qui vulgui a portar-s’hi el pícnic.

Aquest any, una de les peces del Parc Central és la que ocupa la zona de parc al voltant del biollac, el que ha portat a fer canvis en la zona d’aparcament, que es trasllada cap al polígon.