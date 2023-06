El Tribunal de Comptes reclama 74.000 euros als responsables del Consell comarcal de l'Anoia per pagaments irregulars al secretari

El Tribunal de Comptes ha comunicat als implicats en el cas dels cobraments irregulars del Consell Comarcal de l'Anoia que hauran de cobrir amb aportacions personals els diners que la institució va gastar de més per retribuir unes hores al secretari que no feia. El Tribunal de Comptes reclama a diferents persones amb firma a l'ens comarcal un total de 74.000 euros, segons ha pogut saber aquest diari. La part més important l'hauria d'aportar el president del Consell, Xavier Boquete (Junts), a qui el tribunal li demana 55.000 euros. La resolució també declara el secretari, Lluís Calsina, com a responsable civil subsidiari, el que podria suposar que acabés assumint la totalitat del deute.

El problema amb els comptes del Consell comarcal de l'Anoia va esclatar l'octubre del 2022 quan l'ens comarcal es va trobar que no podia fer front als pagaments perquè es va quedar sense prou firmes autoritzades. Arran d'una investigació oberta per l'Oficina Antifrau de Catalunya, però sobretot quan l'afer va arribar a mans del Tribunal de Comptes, el fins aleshores Secretari del Consell va demanar una baixa laboral i l'interventor va deixar la plaça de cop. A més a més, la institució tenia altres places que podrien haver tingut firma per fer els pagaments en procés d'incorporació. El sistema es va bloquejar i proveïdors i treballadors en van patir les conseqüències.

Després de mesos d'investigació, el Tribunal de Comptes ha resolt que els implicats han de tornar al Consell 74.000 euros, que és l'excés de despesa que es va generar per les esmentades irregularitats. Lluís Calsina, com a responsable civil subsidiari, podria acabar assumint la despesa, però la resolució indica que Xavier Boquete, que va ser president de l'entitat pràcticament durant tot el temps en què es va produir la irregularitat hauria d'assumir 55.000 euros de la seva butxaca. Al gerent Eduard Cadet, n'hi demana 16.000 i a Dàvid Alquezar, d'ERC, que va durant un període curt de temps va substituir el president com a primer vicepresident del Consell (va ser president accidental), n'hi demana 1.300. I una xifra una mica inferior a Cristobal Avilés, que va actuar de gerent per un període curt de temps.

En la resolució, el Tribunal de Comptes exclou de qualsevol obligació l'interventor de l'entitat, que va ser qui va posant en coneixement de l'autoritat judicial la situació d'irregularitat del Consell comarcal. I després de lliurar la informació al Tribunal de Comptes va fer un trasllat i va abandonar el Cosell. Possiblement la seva actitud de donar compte de la irregularitat li haurà servit ara per no haver d'assumir responsabilitats econòmiques en l'afer. El Consell comarcal de l'Anoia, després que l'Agènci Antifrau de Catalunya li fes un segon requeriment d'informació la primera del 2022, va decidir ajustar els pagaments al secretari al número d'hores que tenia de dicació, i li va reduir el sou, que fins aleshores cobrava pel 100% de la jornada, a un 76%, que era el percentatge pel qual estava contractat.

El president del Consell Comarcal de l'Anoia, Xavier Boquete (Junts), va convocar ahir d'urgència el presidents dels diferents grups polítics del ple per informar-los de la resolució del Tribunal de Comptes. Aquest dijous no ha volgut comentar la resolució afirmant que "tot just ara l'estem analitzant". Segons el que explica Boquete, el document hauria arribat aquest mateix dimecres al Consell i la junta de portaveus convocada d'urgència s'ha celebrat al migdia.