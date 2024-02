La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà Pons, ha participat en una trobada amb les alcaldies rurals de les vegueries de Barcelona i del Penedès per explicar l’Avantprojecte de llei de l’Estatut de Municipis Rurals, una iniciativa llargament reivindicada pel món local i que es preveu aprovar aquest any. A Catalunya, un 75% de la població viu en un 15% del territori, mentre que el quart restant, ocupa el 85%. Una situació de desequilibri que s’ha anat agreujant amb el pas del temps. El Govern de la Generalitat s’ha proposat fer del repoblament i l’equilibri territorial un dels puntals de la legislatura. En paraules de la vicepresidenta “aquest Estatut s’ha de convertir en el marc legal de referència per ajudar-nos a afavorir l’arrelament de les persones que hi viuen i promoure el repoblament”.

Des de Sant Martí de Tous (Anoia), la vicepresidenta ha destacat l’impacte positiu que tindrà aquest estatut als municipis rurals, ja que és “un text innovador, pioner i d’obligat compliment que suposa un punt d’inflexió en la consideració i el tracte vers els municipis rurals de Catalunya”. I ha afegit que “es tracta de posar mesures sobre la taula des del punt de vista normatiu, fiscal i econòmic que permetin a la ciutadania d’aquestes zones accedir en igualtat de condicions a tots els béns i serveis”. Així mateix, ha destacat el paper actiu i el compromís de totes les entitats municipalistes “per fer possible un estatut que s’ha fet amb i per al territori”. Catalunya viu una situació de despoblament que s’ha vist agreujada en els últims anys per diverses raons. Del total de 947 municipis que existeixen a Catalunya, 593 (un 62,2%) tenen una població que no supera els 2.000 habitants i d’aquests, 332 (55,99%) no superen els 500 habitants. Aquestes dades fan indispensable donar resposta a les necessitats que té la ciutadania que viu en aquests llocs.