El ple de l’Ajuntament d’Igualada va aprovar, dimarts, una pròrroga de les actuals concessions de les parades del mercat per tal de tenir temps de preparar el nou projecte de remodelació de la instal·lació. L’Ajuntament va fer marxa enrere, i no aplicarà el projecte inicial, de 12 milions d’euros, sinó un de menys ambiciós, que només afectarà la zona de venda i que segons en els estudis preliminars no hauria de superar els 5 milions d’euros d’inversió. L’últim punt del ple va ser l’aprovació per unanimitat de la modificació del termini de les concessions demanials de les parades i botigues del mercat municipal de La Masuca.

El punt va obrir el debat sobre la decisió municipal i ja en l’apartat de les propostes dels grups, ERC va plantejar la reprovació del govern per la seva gestió en la Masuca. La proposta republicana va prosperar, perquè els tres grups de l’oposició van donar-hi suport i els regidors de Junts, que van votar en contra, estan en minoria. L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, va qüesionar a la resta de regidors del ple si calia fer una inversió de 12 milions d’euros i va admetre que hi va haver un canvi de criteri per repensar el projecte. Per situar l’abast de la inversió, Castells recordava que l’edició del Campus ha costat prop de 7 milions d’euros. Al mateix temps, l’alcalde ha comentat que “per fer les obres calia reinstal·lar els paradistes en un mercat efímer que costava 2 milions d’euros. Això ens ha fet pensar". Castells també apunta que "per a un paradista la inversió que havia de fer superava amb escreix allò que es podia obtenir amb el rendiment de la parada". I possiblement en aquest punt hi ha bastant acord entre les formacions. Les de l’oposició, però, no veuen bé que abans d’eleccions l’actual govern posés tots els ous al cistell del projecte de 12 milions i que a hores d’ara se’n faci un de diferent. Castells explica que el nou mercat tindrà un cost de 5 milions d’euros que aportarà la Diputació de Barcelona. Per la seva banda, el regidor d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, incidia en el fet que "canvien les regles del joc a mig partit". Per a Cuadras, que té és cap de l’oposició, es tracta d’"un fracàs absolut d’una promesa" que van fer fa 10 anys i que ha perjudicat als paradistes. Cuadras va demanar al ple "quants paradistes van renunciar, van abaixar la persiana, al conèixer les condicions del projecte inicial? Només que n’hi hagi un, els hauria de caure la cara de vergonya". Des d’ERC, el regidor Enric Conill va indicar que "teníem la lleugera esperança que admetessin que s’han equivocat i que demanessin disculpes", però no va ser el cas. El grup de Conill, però, va presentar una proposta de reprovació, que va comptar amb el suport dels altres grups. ERC atribueix el descens de paradistes a la, per ells, mala gestió de Junts. I va recordar a Castells que els diners invertits en projectes no es poden aprofitar.