La Diputació de Barcelona ha aprovat, aquest dijous, el Programa general d’inversions (PGI), que està dotat amb 260 milions d’euros i té per objectiu que els governs locals puguin dur a terme els principals projectes d’aquest mandat. A les comarques barcelonines del centre del país li corresponen 44.261.276 euros (Anoia, 14.430.847 euros; Bages, 17.236.126; Berguedà, 9.490.148; i Moianès, 3.105.155). És per aquest motiu que la presidenta de la corporació, Lluïsa Moret, ha detallat que el PGI és "un dels instruments més importants de la Diputació de Barcelona per donar suport a l’autonomia local".

La distribució entre els ajuntaments (259,3 milions d’euros) i les Entitats Municipals Descentralitzades –EMD– (700.000 euros, per al Bages 67.774 euros) "s’ha fet d’una forma més transparent, justa, equitativa i objectiva", segons Moret. En concret, i per tal de contribuir al reequilibri territorial, la Diputació ha fixat vuit criteris a l’hora de distribuir els ajuts entre els ajuntaments del territori. Primer de tot s’ha fixat una quantitat mínima de 100.000 euros per a cadascun dels 310 municipis (Barcelona ciutat en queda exclosa). D’altra banda, el 52% del repartiment (134,952 milions d’euros) s’ha fet en funció de la població de cada municipi; a més de tenir en compte la quantitat de població no resident present en el municipi (12,965 milions d’euros).

Els criteris aplicats també han servit per donar suport als municipis amb menys recursos i potencialment amb majors necessitats, tenint com a referència les xifres relatives a l’IRPF de les persones que hi viuen (18,151 milions d’euros), a la desocupació (18,151 milions d’euros) i al nivell d’ingressos propis del municipi (12,965 milions d’euros).

També s’ha tingut en compte les característiques territorials de cada municipi, amb l’objectiu de corregir el cost de prestació dels serveis per a la ciutadania i de la dotació en equipaments i infraestructures. En aquest cas els criteris fan referència a l’extensió municipal (15,558 milions d’euros) i a la quantitat d’entitats de població que existeixen a cada terme municipal (15,558 milions d’euros).

D’altra banda, les quatre Entitats Municipals Descentralitzades, EMD, (Bellaterra, Sant Miquel de Balenyà, Sant Martí de Torroella i Valldoreix) compten amb un mínim fix garantit de 60.000 euros per a cada EMD i un import variable total de 460.000 euros que es reparteix en funció de la població.

Dues línies de suport

Seguint la línia de l’anterior PGI, el d’aquest mandat manté el repartiment de la dotació destinada a cada govern local en dues línies diferents. Per una banda, el gruix del finançament que rebran els governs locals de la província (80%) està destinat a projectes sostenibles. Pel que fa a les execucions d’obra es manté el requisit d’haver aprovat l’expedient de contractació i haver disposat l’obertura del procediment d’adjudicació.

Per l’altra, cada ajuntament i EMD podrà disposar del 20% de la seva assignació, de forma incondicionada, per a finançar despesa generalista inversora executada en les anualitats 2023 i 2024. Tot i que, en aquest cas no es requereix que els governs locals sol·licitin aquest ajut, si volen obtenir el pagament per avançat, hauran de tramitar l’acceptació expressa de l’ajut o sinó el pagament s’efectuarà un cop es justifiqui la despesa.

Moret, a més, ha posat èmfasi en el fet que el PGI d'aquest mandat s'ha aprovat més d'hora que en altres ocasions amb la voluntat que els municipis de la demarcació "puguin gaudir d’aquests recursos de primera mà per treballar les inversions que tinguin previstes, que tenen dos objectius fonamentals: millorar les condicions de l’espai públic i, sobretot, d’instruments fonamentals de la vida quotidiana dels barris i dels pobles de la nostra demarcació, com són els equipaments".

Simplificació dels tràmits

Precisament, la simplificació i la flexibilització dels procediments administratius són un dels trets característics d’aquest nou PGI que s’ha aprovat avui, ja que, com ha dit Moret, "és una de les demandes històriques dels ajuntaments, dels alcaldes i les alcaldesses". Pel que fa a la primera línia de suport s’estableix un període de sol·licitud obert ininterrompudament fins al 30 de novembre de 2026 i el període d’execució serà de sis anys, de l’1 de gener del 2023 al 31 de desembre de 2028, ampliant un any abans de l’inici de l’actual mandat i un altre any després de la seva finalització.

A més, com a novetat, s’augmenta fins a cinc el nombre de sol·licituds que poden fer els governs locals de més de 20.000 habitants, mentre que es manté en tres per aquells de menor població. No obstant això, en cas d’impossibilitat de presentar la sol·licitud a causa de licitacions desertes, el termini de presentació de sol·licituds s’ampliarà fins al 28 de febrer de 2027.

També es contempla el pagament avançat del 50% de l’import del primer any amb l’adjudicació i se simplificarà la revisió de les sol·licituds per part de la Diputació, reduint a dos els mesos per fer la valoració dels projectes i així accelerar la resolució dels ajuts.

El PGI manté un dels seus trets distintius, la flexibilitat per efectuar canvis de destinació, ampliacions i modificacions de terminis, per tal de poder donar resposta a les circumstàncies que es produeixin en la gestió dels expedients.

Aquestes novetats del PGI són fruit de l’experiència acumulada i el contrast amb els centres gestors de la mateixa Diputació, així com de les avaluacions del disseny i de la implementació dutes a terme per IVÀLUA i, també, de les enquestes de satisfacció relatives als ajuts finalitzats. A més, el PGI 2024-2027 preveu un sistema de seguiment i avaluació de resultats i sistema de millora contínua definit a partir d’uns compromisos de qualitat.