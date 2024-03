La majoria d'investigadors principals de l’Hospital Universitari d’Igualada són dones. El centre participa en 39 estudis de recerca, dels quals, en 28, l’investigador principal és una dona -un 72%-. El centre igualadí ha fet públiques aquestes xifres amb motiu del 8 de març amb l’objectiu de posar en relleu el paper destacat de les professionals i la força del lideratge femení a la institució.

Els 39 projectes de recerca que s’estan duent a terme actualment a l’hospital igualadí aborden temes relacionats amb la traumatologia, la cirurgia, la ginecologia, la geriatria, l’anestèsia, la psiquiatria, la reumatologia i l’atenció primària, l’hematologia, la salut laboral, la infermeria, la salut mental o la medicina interna, entre molts d’altres. En totes aquestes àrees d’especialitat i, en general, als estudis de medicina, des de fa uns anys hi ha hagut un augment progressiu i constant del nombre de dones.

La doctora Dolors Grados Cànovas, reumatòloga i coordinadora de Reumatologia de l’Hospital d’Igualada des del 2016, explica que aquest increment del nombre de dones a la medicina s’explica en bona part pel relleu generacional: “ja sigui perquè les dones tenim més clara la nostra vocació des de petites o perquè, en general, tenim més determinació i més capacitat d’esforç, des de fa uns anys a les universitats hi ha un predomini de dones estudiant medicina i això ja es nota als hospitals”. Un clar exemple és l’àmbit de la recerca i la innovació, on hi ha una immensa majoria de dones liderant projectes.

Recerca en malalties que afecten més les dones

Dolors Grados encapçala en aquests moments diversos estudis de recerca orientats a la prevenció i a l’educació dels pacients. El primer estudi se centra en l’osteoporosi. Investiga com detectar la malaltia abans no es manifesti en pacients que tenen el risc de patir-la i així poder-la tractar al més aviat possible per reduir el risc de fractures. Grados també participa en un segon estudi d’àmbit estatal sobre l’artritis reumatoide, una malaltia molt femenina, ja que el 70% dels qui la pateixen són dones. En aquest cas l’estudi va orientat a determinar quina és la millor manera de comunicar la malaltia i el tractament als pacients, sigui amb material educatiu imprès o de manera oral a les consultes. La reumatòloga igualadina també és la investigadora principal d’un tercer estudi d’àmbit estatal sobre els efectes d’una medicació adreçada als pacients amb artritis reumatoide que podria provocar osteoporosi.

En paral·lel, l’Hospital Universitari d’Igualada està posant en marxa un estudi –també coordinat per Dolors Grados, de forma conjunta amb Medicina Interna dins la unitat SSC Anoia, - que podria suposar crucial per al diagnòstic de les pacients amb símptomes de fatiga crònica i fibromiàlgia, ja que podria arribar a detectar-se la malaltia amb una simple analítica de sang. Grados explica: “són malalties que afecten sobretot les dones i estan molt estigmatitzades perquè no es poden diagnosticar de manera objectiva, només a través de símptomes”. L’estudi començarà amb una mostra de 45 pacients: 15 diagnosticats de Síndrome de Fatiga Crònica, 15 diagnosticats de Covid persistent i 15 individus sans, i això permetrà conèixer la funció mitocondrial en els pacients per extreure’n dades objectives.

El 62% de les comissions, presidides per dones

L’Hospital Universitari d’Igualada compta amb una trentena de comissions de treball de temàtiques molt diverses com ara Ètica Assistencial, Formació i Docència, Mortalitat i Teixits, Qualitat i Seguretat, Recerca i Innovació, o Transfusió, entre moltes d’altres. Les comissions potencien el treball en xarxa entre professionals de diverses especialitats mèdiques i, alhora, entre professionals de l’atenció primària, l'hospitalària i la intermèdia. En aquestes comissions la majoria dels integrants són dones, i el 62% estan presidides per dones. Per la doctora Dolors Grados “les persones que dirigeixen les comissions o fan recerca solen tenir més empenta i ganes de treballar fora d’hores i dedicar-hi temps extra, ja que gran part de la recerca actual no es pot fer en hores de feina perquè ja tenim molta sobrecàrrega laboral. Generalment, les dones joves són les més disposades a participar de forma activa en aquests projectes”. Grados també explica que “la feina d’investigació no té horaris tan marcats, la pots fer des de casa i quan et vagi millor. Actualment, s’està facilitant el teletreball i això permet conciliar millor, i està demostrat que com més conciliació, més investigació”.

Els càrrecs de direcció, l’assignatura pendent

Aquest increment de dones en càrrecs de responsabilitat de l’àmbit de la investigació no es nota encara del tot en càrrecs de coordinació i direcció, que a hores d'ara ocupen majoritàriament homes. Per Dolors Grados això es deu al fet que “són càrrecs que sol ocupar personal sanitari amb més experiència i amb més edat i aquest personal encara són majoritàriament homes”, però Grados assegura que “és qüestió de temps que les dones hi tinguem més presència i es faci evident el canvi generacional també als equips de direcció”.