Ensurt aquesta nit de dimarts als peus de Montserrat. Els Bombers de la Generalitat han treballat en un incendi de vegetació forestal declarat a la urbanització Montserrat Park, al municipi del Bruc. L'avís l'han rebut a les 23.17 h i hi han desplaçat vuit dotacions, ajudades per membres dels ADF. Un cop controlades les flames, dos vehicles s'han quedat a la zona per revisar i remullar els punts calents.