L’alumna de l’Institut Pere Vives Vich d’Igualada, Clàudia Royo Sánchez, ha guanyat el Premi Nativitat Yarza en recerca de gènere, un guardó creat fa cinc anys per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena que té l’objectiu de promoure la investigació en matèria de feminismes i gènere en els treballs de recerca de batxillerat. Els premis formen part del programa del 8-M.

Clàudia Royo s’ha endut el primer premi, valorat en 400 euros, per un treball de recerca titulat “El paper silenciat de la dona en la indústria tèxtil”. El centre on estudia, l’Institut Pere Vives Vich, s’ha endut un premi de 350 euros que anirà destinat a la comissió feminista del centre. El segon guardó, valorat en 250 euros, ha estat per l’alumna, també de l’Institut Pere Vives Vich, Marta Agulló Ferrer amb el treball “El cos com a espai de conflicte, (de) construcció i lluita”.

El lliurament de premis s’ha celebrat aquest dijous al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada en el marc de la Jornada Nativitat Yarza organitzada per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena dins de l’extensa agenda d’actes per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. L’acte ha comptat amb les intervencions de la regidora d’igualtat d’Igualada, Carlota Carner; de la regidora d’igualtat de Santa Margarida de Montbui, Coral Vázquez; l’alcaldessa de Jorba, Pilar Queralt, i ha estat presentat per la periodista igualadina Montse Sanou.

Al moment de recollir el premi, la jove estudiant Clàudia Royo ha explicat que amb aquest treball volia “donar a conèixer el paper de la dona a la indústria tèxtil a Igualada durant el segle XX”. Royo ha fet una reflexió sobre el paper de la dona dins la fàbrica i també a la llar i ha explicat la seva motivació: “saber quines haurien sigut les meves oportunitats si hagués nascut el segle passat”.

Les dones de la família, un referent

La jove també ha explicat que dones de la seva família han estat referents pel seu estudi perquè sempre han treballat en aquest sector. La seva obra precisament planteja el poc reconeixement que han tingut i reflexiona en com s’han millorat les condicions gràcies a les lluites socials de moltes dones valentes.

Per la seva banda, Marta Agulló, guanyadora del segon premi, ha explicat l’enfocament del seu treball, que ha volgut que fos “una reflexió sobre la problemàtica de falta de cossos reals poc representats a la televisió, la cultura o l’art”. Agulló ha abordat la relació que tenen les dones amb els seus cossos: “no depèn de nosaltres, sinó de tot allò que hem après sense voluntat de fer-ho”. També ha fet una reivindicació i ha evidenciat “el gran discurs d’odi fomentat per un sistema que no abraça els cossos” i ha convidat a reflexionar al públic sobre com ens relacionem amb els cossos i què els diem.

Als premis Nativitat Yarza d’enguany s’havien presentat vuit treballs diferents, que tractaven temes diversos, amb discursos profunds sobre els feminismes i el qüestionament de la societat masclista, racista i patriarcal. La presentadora de l’acte, Montse Sanou, ha agraït la difícil tasca del jurat d’enguany que estava conformat per Mercè López, Carles Palet i Inés Garcia -dels departaments d’ensenyament dels ajuntaments de La Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí i Òdena-; per Èlia Palomas de l’entitat feminista Dones amb empenta; Carmel·la Planell, historiadora, periodista, mestra i militant feminista; i Mireia Prat, agent d’igualtat de gènere de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

Ponència amb l’advocada penalista, Carla Vall Duran

Després del lliurament de premis, la jornada ha continuat amb una ponència de l’advocada penalista Carla Vall i Duran. Davant d’un Teatre Ateneu ple de gom a gom d’alumnat de diferents instituts igualadins, la ponència ha servit per abordar temàtiques com la sexualitat, el consentiment, el dret al plaer, la pornografia i la violència sexual.

La ponent ha reflexionat, amb dades reals, sobre els referents i l’educació sexual dels joves. Carla Vall ha finalitzat la seva intervenció demanant als joves assistents que tinguin una mirada crítica a l’hora de consumir contingut a les xarxes i fent una reflexió sobre la importància de l’educació mediàtica, dels instituts i de les escoles. Per finalitzar Vall ha donat la paraula a Rubén Sánchez de la subdirecció de sensibilització i prevenció del Departament d’Igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya per a fer la cloenda de l’acte.