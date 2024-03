Prop de sis-centes persones caminen a Igualada per la inserció i la inclusió

Prop de sis-centes persones van caminar ahir a Igualada en una jornada solidària per la inclusió, afavorida per la bona temperatura, que va acompanyar els participant. La inscripció per a la caminada, que ja es va celebrar l’any passat, tenia un cost de tres euros i tota la recaptació ha anat destinada a l’Associació de Famílies del Grup Àuria, AFAURIA.

La caminada va tenir com a punt de partida Cal Maco. A dos quarts de deu del matí, els participants van arrencar la marxa des de la plaça de La Creu, on també hi havia instal·lada una fira amb presència de les principals entitats solidàries de la comarca que van voler fer visible la seva tasca i activitat.

Com l’any passat, la caminada va comptar amb dos recorreguts: un de 13 km que va recórrer l’Anella Verda de la ciutat, i un altre de 6 km, que va tenir lloc a l’anomenat circuit inclusiu, un itinerari adaptat que permet que tothom, siguin quines siguin les seves condicions o limitacions, pugui gaudir de l’esport i la natura.

El director d’AFAURIA i el Grup Àuria, Albert Piñol, es mostrava satisfet i valorava molt positivament aquesta iniciativa que, deia, «demostra que la inclusió de totes les persones és possible. És una jornada solidària que fa visible la inserció i la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual». Piñol també va valorar que l’ambient primaveral va ajudar a poder gaudir d’una jornada de bona companyonia «i amb un objectiu molt bonic. L’entorn i la natura també ha estat un punt favorable per tots els participants». L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, també va remarcar aquest fet durant la presentació de l’acte: «L’Anella Verda i el circuit inclusiu són dos recorreguts que apropen la natura a la ciutat, i això és beneficiós per a la qualitat de vida, per la pràctica d’esport i també per la salut mental».

La Caminada Solidària arribava enguany a la seva segona edició, és organitzada per l’Associació de Famílies del Grup Àuria i rep el suport del Grup Àuria i de l’Ajuntament d’Igualada. Piñol va destacar que la voluntat dels organitzadors és que aquesta caminada arribi a consolidar-se i sigui una cita important i que no pugui faltar al calendari de la comarca.