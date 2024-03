La universitat obre les seves portes al centre d’Igualada

Aules, aules grans amb possibilitat de ser compartides, laboratoris i fogons per als estudiants de nutrició, espais de gimnàs per als de fisioteràtia, aules per a les pràctiques d’infermeria, biblioteca, despatxos, passadissos amplis i molta llum exterior. Un edifici nou de 4.000 m2. Les universitats catalanes no estrenen nous edificis cada dia. A la Universitat de Lleida (UdL), la inversió que s’ha fet ara al Campus d’Igualada amb el nou edifici del Passeig Verdaguer, 7 milions només en la construcció, crea una certa enveja. Igualada està d’estrena.

El nou edifici universitari del Campus de la UdL a Igualada, ja té el mobiliari i abans de Rams s’haurà completat bona part del trasllat de material de les instal·lacions actuals de l’edifici de la Teneria i de les del Pla de la Massa fins al passeig Verdaguer.

Hi ha alguns igualadins que ja han vist les instal·lacions en les visites ciutadanes que s’han organitzat. I aquests hi hauran descobert un edifici cèntric, que té una forma d’ela, que ocupa una part de l’antic Hospital d’Igualada i està situat al costat del centre de simulació 4DHealth. De fet, tot i que els edificis d’una i altra instal·lació queden separats per un espai que en un futur ha de ser porta d’accés a la zona interior que queda entre les construccions actuals, queden connectats directament per una passarel·la situada a la tercera planta.

És un edifici de llum. Les aules estan situades a les parts més exteriors, tenen importants finestrals per on hi entra la claror exterior, però hi ha un element clau, l’impressionant finestral que mira al pati interior (una zona molt oberta), que connecta tres plantes sense sostres. A la planta baixa, unes cadires conviden a una lectura pausada, a una xerrada tranquil·la, just a la zona de davant de la biblioteca.

La biblioteca... Han canviat els temps i les biblioteques són molt més que un espai de lectura i de préstec. A la nova biblioteca hi ha una àmplia zona de taules i cadires per treballar i fer consulta, també algun raconet per tenir una lectura més còmode en uns sofàs emmotllables, o una segona sèrie de taules i cadires una mica més arrecerades de la part central de lectura. Els llibres de consulta tenen lloc per quedar a la vista. És un dels espais que més hi guanya respectes la situació actual. En aquesta mateixa planta, just a l’entrada, a l’esquerra, hi ha un despatx de secretaria, on els alumnes podran fer les seves consultes i tràmits de qualsevol aspecte de la Universitat de Lleida. Completen aquesta àrea despatxos de direcció del campus i sales de reunions.

A la primera planta, hi ha 6 aules per una part, i una altra gran aula que queda dividida en tres a través d’uns panells. També hi ha una sala d’estudis. Les aules estan equipades amb aparells de reproducció, pantalles, altaveus i micros, per tal de poder accedir a l’entorn digital i compartir-lo a l’aula i poder compartir experiències amb professors o grups d’alumnes que estiguin en una aula a distància de l’equipament igualadí.

I a la planta segona hi ha 5 aules més convencionals, 2 per a pràctiques de fisioteràpia (amb lliteres), 1 gimnàs, també per fer pràctiques d’exercicis de recuperació , 1 aula d’habilitats per a infermeria (preparada amb llits i maniquins (i fins i tot una incubadora amb la seva criatura-maniquí), una sala d’estudi, vestidors i la passarel·la al 4DHealth.

A la tercera planta hi ha els despatxos del professorat, una aula d’informàtica, i els laboratoris de microbiologia, bioquímica, microscòpia i processat d’aliments, principalment per als alumnes de nutrició.

El dia 3 d’abril s’obriran les portes i l’espai guanyarà vida. Cap a 400 joves universitaris passejaran per les noves aules. El nou edifici, de fet, té capacitat per a uns 500 alumnes. El marge permet pensar que sense fer noves ampliacions podria acollir o bé grups més grans d’alumnes (actualment, per exemple, hi ha un grup de 20 joves que cursen un doble grau de Fisioteràpia i Nutrició i la UdL es planteja que podria tenir algunes places més) o bé algun nou grau.

El govern municipal que encapçala Marc Castells ha reiterat el seu interès per ampliar estudis, de poder fer dret, o psicologia o, fins i tot, medicina. A la Universitat de Lleida, però, aquest futur es pensa amb grans dosis de prudència. En primer lloc, cal elaborar una petició formal al departament d’Universitats, que fonts properes al rector asseguren a aquest diari que no s’ha fet. El que sí que es veu clar és que per a uns estudis com ara psicologia potser es podria passar amb l’espai actual i, si mai es planteja fer medicina, aleshores cal pensar en tenir un nou edifici.

El creixement de la població universitària a Igualada ha estat evident en els darrers anys, coincidint amb l’arrancada dels estudis d’infermeria i l’entrada en joc de la Universitat de Lleida. S’han consolidat estudis que ja s’impartien a la capital de l’Anoia a partir de crear grups de determinats graus lluny de la capital del Segrià. És a dir, Igualada no té una facultat d’Infermeria i Lleida una altra, per posar un exemple, la facultat és una sola, però amb aules (grups) i professors distribuïts entre la capital del Segrià i la de l’Anoia. I aquest ha estat el model, fins ara exitós, que ha portat la UdL . I el mateix que es va plantejar en el seu dia per recuperar els estudis d’infermeria a la ciutat, s’ha fet per a la resta de la docència.

Quan la UdL es va fer càrrec de tots els estudis universitaris que es feien a Igualada la situació no era bona. Els primers cursos, com recorden els responsables de la universitat, es va patir perquè hi havia especialitats que tenien un interrogant posat sobre el seu futur perquè no s’omplien. Aquesta situació ara ha revertit totalment. Els graus de ciències de la salut estan plens, completen cada any les places disponibles. I les enginyeries que s’ofereixen a l’espai del Pla de la Massa, també tenen un nivell alt de matrícula.

A Igualada, actualment, s’hi poden estudiar, en l’àrea més de tecnologia i química, una enginyeria en organització industrial i logística, una enginyeria química, una altra d’Informàtica, un grau d’administració i direcció d’empreses (ADE) i un doble grau d’ADE i organització industrial.

Mentre que en la part d’estudis de salut, es pot fer Infermeria i un doble grau de Nutrició humana i dietètica i fisioteràpia. Però la relació UdL i Igualada pot incorporar o bé més alumnes en els graus existents o bé nous graus. En tot cas, la UdL és una universitat pública i camina d’acord amb el que aprovi el Govern de la Generalitat.