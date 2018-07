La resposta de Foment no satisfà els taxistes i mantindran la vaga indefinida

n Els taxistes mantindran la vaga indefinida en acabar sense acord la reunió d'ahir amb el Ministeri de Foment per considerar «insuficients i escasses» les mesures plantejades per aquest Departament per limitar les empreses de vehicle de lloguer amb conductor (VTC), com Uber i Cabify. Així ho van assegurar els representants de Fedetaxi, Antaxi i Élite Taxi al final de la reunió de més de quatre hores al Ministeri.

«Jo no desconvocaré res», va asseverar el portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez. «Hi ha molt bona voluntat, però no és suficient per marxar satisfets, així que no desconvoquem la vaga», va assegurar per la seva banda el president d'Antaxi, Julio Sanz. Quant a la durada de l'aturada, tots ells es van remetre al que decideixin els companys del col·lectiu que són al carrer, si bé van apuntar a la possibilitat que s'aixequi en funció del resultat de la reunió que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, mantindrà demà amb les comunitats autònomes, o de la declaració que el Govern preveu realitzar divendres en el Consell de Ministres sobre el seu compromís per solucionar el conflicte.

En resum, tot apunta que els taxistes mantenen la seva intenció de seguir acampats a la Gran Via de Barcelona, valoren les bones intencions del Govern, però volen fets, no promeses.

De moment, després de la reunió, tots els representants del gremi han destacat la «bona voluntat i disposició del Govern» per reconèixer el problema i solucionar-lo. No obstant això, van assenyalar que el problema està en la falta de concreció i les dificultats per solucionar-lo, entre elles la possible falta de suports parlamentaris del Govern al Congrés.



Nova regulació el setembre

Segons els representants del taxi, a la reunió, Foment es va comprometre a aprovar en el Consell de Ministres del proper 14 de setembre un Reial Decret Llei amb mesures perquè efectivament es compleixi la proporció d'una llicència VTC per cada 30 taxis que fixa la llei. El Ministeri també s'ha compromès a realitzar la referida declaració sobre la seva voluntat de solucionar el conflicte entre les dues maneres de transport en el Consell de Ministres d'aquest divendres. «El que ens diuen s'ha de plasmar en paper», plantejava Tito Álvarez, portaveu d'Elit Taxi, a la sortida de la reunió que han mantingut a Foment els representants del sector i el Govern. «L'aconseguit és positiu», plantejava en tot cas Álvarez. «Hi ha voluntat política», afegia.



Barcelona, l'exemple a seguir

Volen esperar dues dates clau abans de desconvocar la vaga. D'una banda, el dimecres, quan Foment es reuneixi amb les autonomies per tractar la possible cessió de competències. Els taxistes demanen que el Govern exigeixi que totes les autonomies regulin en la mateixa línia en què ho va fer l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que va llançar un reglament, tombat pel TSJC divendres, que garantia el ràtio d'una llicència de VTC per cada trenta de taxi, tal com recull la llei, en un reial decret de l'any 2015. «Si no és així, tindríem arreglat el problema a Barcelona però podríem tenir altres 16 problemes diferents», analitzava Miguel Ángel Leal, de Fedetaxi.

L'altra data clau serà aquest divendres, moment en què esperen un compromís formal després de la reunió del consell de ministres. Des del Govern, el secretari d'Estat d'Infraestructures, Transports i Habitatge, Pedro Saura, present en la reunió, va dir ahir que es proposarà resoldre «un problema molt injust heretat del Govern del PP». «Volem que es faci la transferència a les CA que doni via lliure a les llicències urbanes», va seguir, encara que va reconèixer que es necessitaran «diversos instruments legals» i que tancar-ho d'aquí a divendres «és impossible».

Per altra banda, la patronal Cecot va manifestar ahir que considerava «desproporcionada» la resposta del sector del taxi i va alertar que està tenint un fort impacte col·lectiu i social en l'economia catalana. En un comunicat d'ahir dilluns, la patronal va advocar per «pactar transicions que minimitzin els efectes negatius» del canvi de model econòmic en el sector de la mobilitat, que està afectant sectors regulats com el del taxi, com també ha ocorregut en altres sectors com el comerç i la construcció.

Cecot va lamentar que el col·lapse a Barcelona per les mobilitzacions dels taxistes no solament afecta la capital catalana, sinó a tota l'economia catalana, i especialment en l'àmbit del turisme i en la imatge i prestigi a l'exterior. Va ressaltar que cal «evitar judicialitzar el conflicte per no traslladar-lo als ciutadans».