El Govern valorarà la setmana vinent si es pot aixecar l’emergència al Ter-Llobregat

El Govern valorarà la situació dels embassaments i decidirà si pot aixecar l’emergència per sequera al sistema del Ter-Llobregat després de les pluges dels últims dies -i que encara podrien continuar-. En una atenció als periodistes, el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat que esperaran uns dies perquè, als embassaments, hi entri l’aigua de les pluges i de les neus i que en la reunió de la comissió interdepartamental de la sequera prevista per a la setmana que ve també volen analitzar els consums que s’esperen durant l’estiu. Mascort ha advertit que volen treballar amb escenaris a mitjà termini i estar segurs que, si aixequen l’emergència i les restriccions que implica, no hauran de fer marxa enrere al cap de pocs dies.

Les pluges dels últims dies han permès augmentar les reserves del sistema Ter-Llobregat, del qual depenen prop de 6 milions de persones, i del conjunt de conques internes, que superen el 20% per primera vegada en mesos.

El Govern, tot i que dimarts va dir que no era el moment de revertir mesures, ha obert la porta aquest dijous a aixecar l’emergència per sequera en aquesta àrea, que va decretar fa tres mesos, quan les reserves van caure per sota dels 100 hm3. Segons l'últim balanç de l'Agència Catalana de l'Aigua, amb dades agregades de dimecres 1 de maig, els pantans del sistema Ter-Llobregat se situen al 22,2% de la seva capacitat (136,16 hm3).

“Entrarà molta aigua durant uns quants dies. Fins que plou i recull, passen uns quants dies. Crec que cap a la setmana que ve podrem veure en quina situació es troben els embassaments i si estem en una situació per aixecar l’emergència o no”, ha sospesat el conseller David Mascort en una atenció als periodistes aquest dijous.

Tot i el canvi de situació dels embassaments, el titular d’Acció Climàtica s’ha mostrat caut: “Ho hem d’anar avaluant dia a dia. Hi ha moltes circumstàncies que s’han de considerar. En la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera de la setmana que ve, valorarem totes les dades i en quin estadi estem”.

“El que no farem segur és aixecar l’emergència per, al cap de 15 dies, tornar-hi a entrar. Hem de valorar els consums de tot l’estiu, les necessitats dels regants de cadascuna de les unitats. Hem de ser capaços de presentar escenaris a mig termini”, ha afegit.