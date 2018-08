Els 'hackers' ja ataquen les eleccions a mig mandat dels Estats Units

Les eleccions nord-americanes de meitat de mandat estan cada cop amb més perill de patir interferències d'adversaris estrangers encapçalats per Rússia, i els experts en ciberseguretat adverteixen que el govern de Trump no es defensa adequadament de la ingerència.

Hi ha en joc el control del Congrés dels Estats Units. Els riscos abasten des de campanyes en mitjans socials amb el propòsit d'enganyar els votants nord-americans fins a sofisticada pirateria informàtica que podria modificar la tabulació dels vots. Almenys tres candidats a legisladors ja han patit atacs de phishing que guarden una forta semblança amb el sabotatge rus de la campanya 2016. Entre ells hi ha la senadora demòcrata Claire McCaskill, de Missouri, que participa en una de les conteses més renyides de l'any. Facebook ha tancat desenes de comptes i pàgines per aturar el que semblava ser una campanya coordinada de desinformació. Tres mesos abans de les eleccions, els principals funcionaris de seguretat nacional estan fent sonar l'alarma.