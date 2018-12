L'ANC se suma al Consell per la República i demana unitat

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha acordat incorporar-se en el Consell per la República que lideren l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Antoni Comín des de Bèlgica, i ha reclamat una llista unitària del sobiranisme a les eleccions europees del mes de maig vinent.

En una roda de premsa, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va explicar ahir els últims acords adoptats per la majoria del secretari nacional de l'organització, en una reunió que va tenir lloc fa una setmana. Va destacar que van acordar no només donar suport al Consell per la República, sinó implicar-se per aconseguir que els ciutadans es registrin i també que la presidència de l'Assemblea s'incorpori com a membre d'aquest ens privat creat sota la jurisdicció belga. Així, l'ANC vol vetllar perquè hi hagi una posada en marxa «satisfactòria» del Consell, que demanaran que es digui «de» i no «per» la República, ja que creuen que aquesta ja «s'ha declarat, encara que no s'ha fet efectiva». Segons Paluzie, l'ANC defensarà, en l'executiva encara no creada d'aquest Consell, «la via unilateral com la més probable per aconseguir la República». El Consell, segons va dir Puigdemont en presentar-lo el 30 d'octubre passat, hauria de servir per treballar de forma coordinada amb els actors sobiranistes i els ciutadans que es registrin amb els objectius de «fer república» i internacionalitzar la causa.

D'altra banda, Paluzie va reivindicar «una llista unitària de les forces independentista a les eleccions europees». Per això l'ANC ha creat un web amb un manifest per recollir firmes de suport a aquesta demanda. «Especialment a les eleccions que són de front exterior, la visualització de la unitat independentista és molt important», va dir Paluzie, que va admetre que li costa entendre que, en aquest context que ha qualificat de «repressió política», els partits independentistes «afrontin les eleccions com fa deu anys».