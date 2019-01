PP i Vox tanquen un acord per investir Juanma Moreno

PP i Vox han tancat finalment un acord per a la investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia que –sumat al que els populars han tancat minuts abans amb Cs- atorga al candidat del PP els 59 escons (quatre més que els necessaris) per sortir elegit al Parlament andalús. El propi Moreno i el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, signen l'acord en breu.

Els 12 diputats d'extrema dreta comunicaran aquest dijous a la presidenta del Parlament andalús, Marta Boquet, que donen suport a la investidura. L'acord s'ha assolit en base a un document que signaran en breu les dues formacions i que contindrà els compromisos assolits pel PP que totes dues forces provaran d'impulsar conjuntament al Parlament andalús. Cs ha advertit al PP que els seus acords amb Vox no poden vincular l'executiu que formaran les dues formacions.

Marín, de Cs, vicepresident



Abans de l'acord entre PP i Vox s'ha donat a conèixer el pacte dels populars amb Cs. El líder de Ciutadans, Juan Marín, serà el vicepresident. "Vam prometre canvis a Andalusia i portem canvis: un govern de 47 escons per dur a terme noves polítiques", ha afirmat. En aquest sentit ha recordat que ell ha deixat "molt clar" al PP que els acords que Moreno assumeixi amb Cs no poden afectar el govern andalús ni les seves polítiques. El PP i Vox, ha afirmat "poden arribar a acords de posar en marxa una proposició de llei o un projecte de llei, i això afectarà els seus grups parlamentaris, no el govern". El nou govern estarà format per 11 conselleries com a màxim i els consellers del PP i de Cs disposaran d'un "ens de coordinació".

Marín s'ha congratulat de l'acord que posa en marxa "mesures que venen a regenerar la vida pública a Andalusia" i fa possible "posar ordre en una administració que necessitava aire fresc després de gaireb'40 anys de govern socialista. "Ara el que queda és que la presidenta del Parlament demà faci la ronda de contacte perquè els grups puguem manifestar la nostra posició", ha dit. Un govern "sense populismes"Segons Marín, el d'avui és "un dia històric" per a Andalusia per a un govern que posarà en marxa les 90 mesures signades entre els dos partits.