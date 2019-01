Errejón deixa el seu escó al Congrés però manté la militància a Podem

El cofundador de Podem Íñigo Errejón va anunciar ahir que deixa el seu escó al Congrés després de la crisi que ha generat en la formació després de la seva decisió de concórrer en les properes eleccions autonòmiques de Madrid com a candidat de la plataforma Más Madrid, impulsada per l'alcaldessa de la capital, Manuela Carmena. Això sí, va deixar clar que no marxa de Podem.

«No podria deixar Podem encara que volgués. L'he fundat i el porto tatuat a la pell, i segueixo sent militant de Podem», va explicar en la roda de premsa que va convocar d'urgència al Congrés per anunciar la seva decisió. «Pago molt tranquil el preu d'haver adoptat la decisió correcta», va afirmar.

En la compareixença, Errejón va argumentar que «de vegades el que és correcte i el que és còmode no coincideixen» i que, després de rebre «diverses peticions» públiques perquè lliurés el seu escó, ha pensat que prendre aquesta decisió era el millor per «deixar enrere la fase de les disputes dels partits i centrar-se en l'important», que és, al seu parer, guanyar a la Comunitat de Madrid.

Així, Errejón va assenyalar que se'n va per no «allargar més» la situació i la discussió interna, però va lamentar que cap dels membres de la direcció li hagués demanat explícitament que deixés l'acta, encara que sí que s'han pronunciat en aquest sentit en els mitjans de comunicació. «M'hauria agradat», va reconèixer.

«Cal rebaixar el nivell de drama. He sentit dirigents de molt pes del meu partit fer afirmacions gruixudes en mitjans de comunicació sobre que haig de lliurar la meva acta, i així ho faig», va afirmar. La direcció de Podem va assenyalar la porta de sortida a Errejón des que va anunciar la seva decisió dijous passat, però s'ha negat a emprendre cap mesura sancionadora ni d'expulsió, en considerar que «no es pot fer fora algú que se n'ha anat».

És a dir, la cúpula del partit ha defensat des del primer moment que ha estat Errejón qui ha pres la decisió, al seu parer, de deixar Podem, en voler competir amb una nova plataforma i no com a candidat d'Units Podem i, per tant, qui ha d'assumir la responsabilitat de deixar el seu escó i el partit.

I quatre dies després d'esclatar la crisi més gran de Podem des del seu naixement fa cinc anys, Errejón ha decidit abandonar el seient al Congrés que va aconseguir com a número tres de la llista que va encapçalar per Madrid el secretari general, Pablo Iglesias, en les eleccions generals del 2016.

Errejón, que va iniciar la legislatura com a portaveu parlamentari, però va ser rellevat per Irene Montero després de ser derrotat en l'assemblea de Vistalegre II del 2017, ha decidit fer aquest pas per intentar posar fi al debat intern i centrar-se a «aixecar una nova majoria de madrilenys que aconsegueixi portar el canvi a la Comunitat de Madrid».

«Per a mi aquest temps ha estat un immens honor, una de les etapes en les quals més he après, un motiu permanent d'orgull», va assenyalar, i va donar les gràcies als votants, a tots els seus companys d'Units Podem, «als 350 diputats» del Congrés, i també als periodistes. «Mai vaig pensar que diria això, però creguin-me que els dic que se'ls trobarà a faltar», va afegir.

No obstant això, va explicar que ell no va arribar al Congrés «per estar en política» sinó «per fer política», i que això implica «prendre decisions». En aquest moment tenim davant nostre una tasca bonica, tornar a parlar amb els que falten, gent que està il·lusionada però que ha perdut el contacte o la confiança amb els partits, i fins i tot amb tota la gent que no vam poder convèncer», va afirmar.