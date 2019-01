El jutge decreta presó provisional sense fiança per al pare del nadó mort per presumptes maltractaments

El titular del jutjat d'instrucció número 3 d'Arenys de Mar ha decretat presó provisional sense fiança per al pare del nadó de dos mesos mort per presumptes maltractaments. El jutge coincideix, així, amb el criteri de la DGAIA, de la Fiscalia i de l'Ajuntament de Pineda, que també havien demanat que l'home fos tancat en un centre penitenciari de manera preventiva. En un primer moment, amb el nadó encara amb vida, el jutge havia ordenat la llibertat amb càrrecs del progenitor. Abans de prendre una nova decisió, el jutge havia reclamat poder examinar un seguit d'informació sanitària del nadó, això com rebre la comunicació oficial de la mort. Aquest dimecres el jutjat ja havia rebut aquesta informació, amb la qual ha pres la nova decisió.

Cal recordar que el nadó de dos mesos estava ingressat a l'UCI de l'hospital Vall d'Hebron des del 4 de gener pels presumptes maltractaments del seu pare. El cas es va a donar a conèixer després que els Mossos detinguessin l'home. El jutge va deixar-lo en llibertat provisional amb mesures cautelars. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) s'havia fet càrrec de la tutela del nen.

El jutjat va acceptar dimecres que tant la Generalitat, com a acusació particular, com l'Ajuntament de Pineda de Mar, com a acusació popular, es personin en la causa.