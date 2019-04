El vaixell d'Open Arms salpa finalment del port de Barcelona

El vaixell de l'ONG Proactiva Open Arms va salpar ahir del port de Barcelona, on feia més de cent dies que estava bloquejat, per portar ajut humanitari a les illes gregues de Samos i Lesbos, però no per participar en tasques de rescat d'immigrants al Mediterrani central. El vaixell de rescat, que no va poder deixar anar les amarres divendres passat, com tenia previst, a causa del fort temporal de llevant, va salpar a les tres de la tarda amb 20 tones de material humanitari entre roba, menjar, productes d'higiene i material escolar.

L'organització va rebre el permís per sortir cap a les costes gregues el 17 d'abril passat, però amb la condició de no desviar-se del camí i entrar a la regió de recerca i rescat (zona SAR) del Mediterrani central, cosa que el director de l'ONG, Òscar Camps, va qualificar d'«amenaça» perquè han estat advertits de rebre una multa si ho fan.