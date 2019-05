Jordi Sànchez retreu a Torrent haver suspès el ple d'investidura de Puigdemont

El número u de JxCat al Congrés, Jordi Sànchez, en presó preventiva a Soto del Real, va llançar ahir, en la seva carta de comiat com a diputat del Parlament, un retret al president de la cambra, Roger Torrent, per haver suspès el ple d'investidura de Carles Puigdemont. Abans de la pausa del migdia en el ple del Parlament, van llegir-se les cartes de comiat dels tres diputats de JxCat presos, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, que han deixat el seu escó per recollir l'acta parlamentària al Congrés a Madrid.

Sànchez va citar un «motiu de divergència» amb alguns diputats de la cambra en un punt concret de la legislatura: el ple de la investidura a distància de Carles Puigdemont, fixat per al 30 de gener del 2018 i que Torrent va acabar suspenent per no topar amb els tribunals. «Tot hauria anat millor si el 30 de gener del 2018 aquest Parlament hagués celebrat la sessió d'investidura del candidat», diu la carta de Sànchez.