El PSC i JxCat arriben a un acord per governar la Diputació de Barcelona

El PSC i JxCat han arribat a un acord per governar junts la Diputació de Barcelona. El pacte inclou que la presidència serà per als socialistes, tot i que no se'n concreta el nom. Totes dues formacions sumen 23 diputats, 16 dels socialistes i 7 dels postconvergents, i no arriben a la majoria absoluta. Per escollir president o presidenta de l'ens es necessita majoria absoluta en primera volta, però en una segona votació només és necessari obtenir majoria simple. El Consell Nacional del PSC delegarà avui en la permanent de la comissió executiva del partit la designació del candidat a la presidència.

Amb aquesta aliança, PSC i JxCat neutralitzen ERC, que era l'altre aspirant a presidir la Diputació, atès que a les eleccions municipals del 26 de maig passat van empatar a 16 seients amb els socialistes.

Gràcies a aquest acord, que arriba quan falta menys d'una setmana per al ple de constitució de la Diputació, que serà dijous que ve, els socialistes podran recuperar la presidència d'aquesta administració, que els últims anys havia estat en mans de Convergència. JxCat, l'espai hereu de CDC, no tenia cap possibilitat de retenir la presidència perquè va obtenir només set representants, que els feien determinants per decantar la majoria a favor de PSC o ERC, però finalment han optat pels socialistes en detriment dels seus socis a la Generalitat.

L'aliança de PSC i JxCat no arriba a la majoria absoluta, però sí que suma més que un eventual pacte entre ERC i Comuns –aquests últims amb cinc representants–, per la qual cosa s'imposarien en una votació per majoria simple.

El document que van signar ahir el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, i el president del PDeCAT, David Bonvehí, no recull cap altre nom per a la presidència, si bé fa dies que el de l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, apareix al capdamunt de totes les travesses.

El pacte obliga les dues formacions a elaborar el Pla d'Actuació de Mandat per al període 2019-2023 i a constituir una Comissió de Treball paritària per fer seguiment de l'assoliment dels objectius més estratègics.

En tot cas, PSC i JxCat també deixen clar que en tots aquells assumptes de posicionament polític «aliens a l'àmbit competencial propi» de la Diputació, actuaran «d'acord amb el seu programa».

A l'acord ambdues formacions justifiquen les seves posicions en la «pluralitat» i «diversitat» de les opcions polítiques triades per la ciutadania dels municipis de l'àmbit metropolità a l'hora d'escollir els seus representants municipals. També indiquen que els comicis locals constitueixen «un fet diferencial, una singularitat» i que guarden «una clara relació» amb l'heterogeneïtat del territori.



Esquerra, queixosa

L'encara vicepresident de la Diputació de Barcelona i candidat d'ERC a la presidència de l'ens, Dionís Guiteras, va apel·lar ahir a la responsabilitat de JxCat i va explicar que fins a la data de constitució de la Diputació de Barcelona intentaran «revertir» l'acord de govern a la corporació del PSC i JxCat. En declaracions a l'ACN, Guiteras va indicar que els republicans estan oberts fins a l'últim dia a pactar amb la formació de l'expresident Carles Puigdemont, però va avisar que «han de voler-ne parlar».

En aquest sentit, va lamentar que JxCat hagi decidit pactar amb el PSC quan en una reunió ERC «els havia garantit la majoria per tirar endavant la presidència i el govern». Per això Guiteras atribueix la decisió de pactar amb el PSC enlloc d'ERC «quan hi havia les mateixes condicions i possibilitat de millorar-les» a les batalles internes de JxCat i al fet que en alguns sectors donar la presidència a ERC els sembli «horrible». Sobre la possibilitat que a partir d'aquest fet es vegin perjudicades les relacions entre els dos socis de Govern, Guiteras va evitar pronunciar-se però va dir que ERC «és un partit seriós» i «responsable que mira més enllà». Va dir que amb aquest pacte es veu com l'estratègia de JxCat «és de mirada curta». «Quan arribin les sentències algú haurà de dir el què», va apuntar.