Cs planta la manifestació per la Constitució a Barcelona per una pancarta contra la llei de violència de gènere

Cs ha decidit a última hora cancel·lar la seva participació a la manifestació en defensa de la Constitució convocada aquest divendres a Plaça Urquinaona de Barcelona perquè hi havia una pancarta que reclama la derogació de la llei de violència de gènere. "Des de Cs considerem que avui és un dia de celebració i commemoració dels valors de la Constitució espanyola, i no hi ha espai per a proclames que qüestionen la lluita contra una de les pitjors lacres de la nostra societat", ha assegurat el partit. A la manifestació, convocada per 'Espanya i Catalans' i 'Cataluña Suma', hi participa el líder de Vox, Santiago Abascal, que no ha assistit, en canvi, als actes de commemoració a la Constitució al Congrés dels Diputats. A més, Cs ha desconvocat les declaracions a la premsa que tenia previst fer la líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán.

En total, unes 1.500 persones s'han manifestat pel centre de Barcelona en defensa de la Constitució, segons han confirmat fonts de la Guàrdia Urbana. La manifestació ha comptat amb la presència del PP i Vox. La marxa, convocada per 'Espanya i Catalans' i 'Cataluña Suma', ha començat a Plaça Urquinaona, i els manifestants han baixat per Via Laietana, fins arribar a l'alçada de la comissaria de la Policia Nacional.

A la capçalera, darrere el lema 'Un govern constitucionalista', hi havia el líder de Vox, Santiago Abascal, i el president del PP català, Alejandro Fernández, així com també Daniel Serrano (PP) o Ignacio Garriga (Vox).

"Puigdemont a prisión"



Entre els càntics que s'han pogut escoltar a la manifestació, consignes com 'Puigdemont a prisión' o 'España no se vota, España se defiende'. Els manifestants, molts d'ells onejant banderes espanyoles, també han cantat cançons com el 'Viva España' de Manolo Escobar. Una senyora fins i tot ha cantat el Virolai.

En un moment, la manifestació s'ha dividit amb dos espais, amb una segona capçalera amb dirigents de Vox, que han tingut una presència destacada a la marxa.