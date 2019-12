Puigdemont descarta instal·lar-se a Perpinyà i aposta per esgotar la legislatura

Carles Puigdemont ha descartat instal·lar-se a Perpinyà. Tres dies després de recollir l'acreditació d'eurodiputat, l'expresident ha afirmat que aposta per mantenir la residència a Waterloo, i que seria un "despropòsit" anar a viure a la Catalunya Nord. En una entrevista a Rac1 aquest dilluns al matí des de la ciutat belga, Puigdemont sí que ha admès que té "moltes ganes" de fer algun acte a Perpinyà o celebrar-hi alguna reunió del grup parlamentari de JxCat. Així, l'expresident aposta per aprofitar "l'eina de lluita política" que és "l'exili". D'altra banda, Puigdemont ha apostat per esgotar la legislatura i que les eleccions arribin al desembre del 2021. A més, l'expresident ha negat que JxCat es plantegi situar cap conseller com a vicepresident del Govern si s'inhabilita el president de l'executiu, Quim Torra.

Puigdemont ha sentenciat que, malgrat tenir la immunitat, ni ell ni l'eurodiputat Toni Comín no tenen "normalitat". En aquesta línia, el líder de JxCat ha asseverat que fins que els "presos polítics" no surtin de la presó, s'acabi la "repressió" i hi hagi una sortida política al conflicte, no es podrà actuar amb "perfecta normalitat". Puigdemont ha defensat aquí que l'"exili" és una "eina de lluita", i que no s'instal·larà a Perpinyà ni a Girona precisament perquè "no hi ha normalitat". "Cal continuar lluitant des d'un lloc lliure", ha afegit.

Així, també ha asseverat que la decisió d'anar a "l'exili" no va ser per circumstàncies personals, i que deixar l'activitat a l'exterior tampoc ho serà: "És una actitud de lluita política que ha donat els seus resultat". Encara sobre aquesta qüestió, l'expresident ha remarcat que "no cal anar a Perpinyà necessàriament per a viure-hi".

"No canviaré la meva residència, hem construït [a Waterloo] un espai que ha costat defensar, hem de continuar fent activitat", ha argumentat. Puigdemont ha insistit que "Perpinyà és Catalunya", i que sí que contempla fer-hi algun acte o reunió de JxCat: "Tots tenim moltes ganes de fer-ho".

Puigdemont també ha explicat que, com a eurodiputats, Comín i ell mateix tenen immunitat i poden desplaçar-se i anar a territori espanyol "perfectament". "Podem ser detinguts si ens troben dos quilos de cocaïna o si atraquem un banc", ha apuntat amb sarcasme. "La decisió de processar-nos ha de passar per un suplicatori, i tenim tota la protecció i prerrogatives inherents al càrrec d'eurodiputat", ha justificat.

Llibre per Sant Jordi



D'altra banda, Puigdemont té previst publicar un dietari per Sant Jordi, escrit amb el periodista i director d''El Punt Avui', Xavier Xirgo. El diari i Rac1 han avançat part del contingut del llibre, en un fragment del 16 d'octubre de 2017, quan Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van entrar a la presó. Puigdemont hi explica que li va "decebre" i "doldre" el discurs del rei espanyol del 3 d'octubre.

"La meva única por que no he superat és la d'un esclat de violència que arrossegui gent de banda i banda en aquell terreny incert i perillós en què la força, el menyspreu, la intolerància, la manca de respecte i el buit mutu s'imposen a la discussió democràtica, a la discrepància i a la diferència que ha de caracteritzar tota societat democràticament madura", hi escriu.