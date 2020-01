Arresten a Joaquin Phoenix i Martin Sheen en una manifestació pel clima

Els actors estatunidencs Joaquin Phoenix i Martin Sheen han estat arrestats en les escales del Congrés dels EUA, acusats de manifestar-se sense autorització, durant l'última concentració setmanal pel clima organitzada per la intèrpret Jane Fonda a Washington, en els coneguts com 'Fire Drill Fridays' (Divendres de Simulacre d'Incendi).

En aquesta manifestació enfront del Capitoli, el recentment guardonat amb un Globus d'Or pel seu paper en 'El Joker' ha convidat als presents a deixar de menjar carn com a part de la seva lluita contra aquesta crisi: "Us insto a unir-vos a mi, a tu també, Jane", va dir l'actor.

A més de Phoenix i Sheen, conegut pel seu paper com a president dels Estats Units en la sèrie 'L'ala oest de la Casa Blanca', a la protesta han acudit les també intèrprets June Diane Raphael, Susan Sharandon i Amber Valletta.



Al costat d'un altre centenar de persones

El 'Joker' i el "president de l'ala oest" han estat arrestats al costat d'un altre centenar de persones que formaven part de la manifestació contra el canvi climàtic.

Una protesta en la qual Fonda ha expressat la seva preocupació pel perill que hi hagi una nova guerra arran de l'augment de les tensions entre l'Iran i els Estats Units i ha aprofitat per a convidar als presents a defensar la pau.

"El moviment pel clima i l'activisme per la pau han de moure's com un només", ha opinat l'actriu protagonista de la sèrie de televisió 'Grace and Frankie'. Fonda ha tingut també paraules per als afectats pels incendis a Austràlia, als quals va assegurat portar en el cor.

Un dels moments més surrealistes de la concentració ha estat quan, via telefònica, ha participat en la protesta l'activista climàtic Bill McKibben mentre ocupava la seu a Washington del Chase Bank, intervenció que s'ha vist obligada a acabar quan ha arribat la policia a l'edifici.

El 'Fire Drill Friday' d'avui, que se centrava en l'impacte de l'activitat bancària sobres el clima, ha estat l'última manifestació de les organitzades des de fa tretze setmanes per Jane Fonda en la capital dels Estats Units a causa de la seva presència a la ciutat per obligacions contractuals.

Tanmateix, això no suposa un punt final al desenvolupament d'aquest moviment, perquè l'organització mediambiental Greenpeace es farà càrrec del trasllat d'aquests "simulacres" a Califòrnia, on se celebraran el primer divendres de cada mes, el primer d'ells el 7 de febrer.

A més, l'organització ecologista donarà suport a tots aquells que vulguin organitzar setmanalment un 'Fire Drill Friday' en la seva localitat de residència al llarg de tot els Estats Units.