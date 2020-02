Arrimadas s'avé a fer «acords constitucionalistes transversals» per a les catalanes

La portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, va avenir-se ahir a fer «acords constitucionalistes transversals» per concórrer a les eleccions catalanes però també als comicis del País Basc i Galícia. En roda de premsa a la cambra baixa, Arrimadas va explicar que ha demanat a la direcció del partit celebrar una reunió extraordinària per «debatre» i «decidir» sobre la possibilitat de sumar amb altres formacions a les eleccions autonòmiques, amb la mirada posada en el PP, que ja s'ha avingut a aquest tipus de fórmula. La portaveu de Cs ha batejat la fórmula Millor Units i ha dit que vol que sigui «com més transversal possible».

La portaveu de la formació liberal va argumentar que és el moment de «tenir altura de mires, generositat i valentia».

El PSC va rebutjar ahir concór-rer a les eleccions catalanes amb Cs i PPC. El líder del partit, Miquel Iceta, va assegurar que la possible entesa entre Cs i PPC deixarà als socialistes «un camí més ample» per formar «la gran majoria que es necessita per governar Catalu-nya».