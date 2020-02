El dissenyador bagenc que treballa per una gran marca arxiu particular

No dissenya per una firma independent, i assegura que no vol crear la seva marca. Albert Vilagrasa, de Balsareny, és el responsable creatiu de la reconeguda firma Antonio Miró. Se'n va fer càrrec quan el dissenyador que donava nom a la marca es va retirar. Ofereix peces de roba còmodes i atractives per a un client urbà que gaudeix amb una moda singular.