El TC avala que es vetés Junqueras al ple del Parlament el 2018

El ple del Tribunal Constitucional, amb el vot discrepant de tres magistrats, ha avalat la decisió del Suprem de no concedir un permís penitenciari al gener del 2018 a Oriol Junqueras per assistir a la constitució del Parlament en existir «un risc rellevant de reiteració delictiva» i previsió d'altercats.

La sentència, donada a conèixer ahir, rebutja el recurs d'empara presentat pel líder d'ERC i ratifica la fi de la unanimitat dels magistrats en abordar el fons dels assumptes relacionats amb la causa del procés.

En la seva resolució, el tribunal de garanties estima que el Suprem va ponderar «de manera constitucionalment adequada la concurrència de dades objectives i constatables» que permetien parlar d'un risc de reiteració delictiva i que feien augurar mobilitzacions que podrien suposar «una greu alteració de la convivència ciutadana» si es concedia el permís quan estava en presó preventiva.

Els magistrats Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés i María Luisa Balaguer, de caràcter progressista, han subscrit de nou un vot particular en el qual estimen que s'havia d'emparar Junqueras en defensa el dret de participació i representació política. Segons la seva opinió, en analitzar els possibles aldarulls el tribunal havia de tenir en compte que, en aquell moment, Junqueras ja no ostentava càrrec executiu a la Generalitat i que estava en vigor l'article 155 de la Constitució. Els tres van discrepar ja amb la resta dels seus companys el novembre passat, quan el ple va rebutjar el recurs de Junqueras contra la seva situació de presó preventiva.



Ingerència en el dret

En aquesta sentència, el tribunal considera indubtable que la denegació del permís de sortida sol·licitat per un càrrec públic per exercir les seves funcions suposa una «ingerència» en el contingut del seu dret, però creu que aquesta ingerència no es pot considerar en si mateixa una «vulneració» si respon a una finalitat «legítima i ha estat exterioritzada en una resolució motivada i proporcional». En aquest context estima que el Suprem va analitzar les circumstàncies objectives que concorrien en el cas concret i recorda que es va permetre a Parlament que habilités els instruments necessaris perquè Junqueras pogués accedir a la condició de diputat i delegar el seu vot, tot i estar a la presó provisional.