Sánchez demana «tranquil·litat» i «confiança en el sistema de salut pública» pel coronavirus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat un missatge de "tranquil·litat" i "confiança en el sistema de salut pública" pel coronavirus. En declaracions aquest dimarts a la tarda als passadissos del Senat abans de la sessió de control i després que s'hagi detectat el primer cas de coronavirus a Catalunya, Sánchez ha remarcat que la sanitat a l'Estat és "extraordinàriament excel·lent per aquest tipus de crisi". El president de l'executiu espanyol ha afirmat que hi ha una coordinació "perfecta" i "permanent" amb les autonomies i ha recordat que aquest matí s'ha constituït la comissió interministerial sobre el coronavirus presidida per la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i de la qual participen 14 ministeris.

En roda de premsa posterior al Consell de Ministres a Moncloa, Calvo també ha demanat "tranquil·litat". "Tenim un gran sistema sanitari" que ja ha afrontat "crisis d'aquesta naturalesa", ha dit, i ha afirmat que cal "alerta, prudència i tranquil·litat". També ha assegurat que hi ha una bona coordinació per abordar-ho