«Entre el 35 i el 40% de les empreses ens demanen serveis per facilitar el teletreball»

Davant la ràpida expansió de la Covid-19, moltes empreses estan optant per tancar oficines i centres de producció i enviar els treballadors a casa. Això requereix, sovint, adaptar els equipaments amb xarxes telemàtiques que permetin fer la mateixa tasca productiva des de casa.

El director tècnic de Binsoft Informàtica, Josep Tomàs, afirma que entre el 35 i el 40% de les empreses que tenen com a clients els han demanat serveis per facilitar el teletreball, ja sigui amb la compra de portàtils o bé amb la instal·lació d'infraestructures perquè els treballadors es puguin connectar des de casa. Ahir, a Binsoft treballaven a marxes forçades per fer-ho possible en una empresa de la ciutat que envia avui tots els treballadors a casa i una altra del polígon de Santa Anna de Santpedor que ho farà a partir de dilluns. Tomàs creu que hi ha «una psicosi generalitzada», sobretot des que el coronavirus va impactar de ple a la comunitat de Madrid i que ara «s'ha accelerat molt».

Toni Vergés, responsable de Beep Inforber, també assegura que han rebut més demandes d'informació sobre el teletreball. I David Fernández, de Linformatic, explica que, tot i tenir menys clients, sí que tenen interessats en el teletreball i ja treballen per instal·lar el control remot en una empresa que tancarà dilluns.