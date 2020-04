Viladomiu Nou cantarà caramelles des dels balcons

Els veïns de la colònia de Viladomiu Nou de Gironella es preparen per cantar caramelles el diumenge de Pasqua. Tot i no poder sortir de casa arran de la crisi sanitària del coronavirus, la Colla de Caramellaires de Viladomiu Nou ha animat els veïns a preparar una cantada conjunta des dels balcons i galeries per no perdre una tradició que fa més de cinquanta anys que organitzen. «Hem buscat una solució imaginativa, cantarem les caramelles des de les galeries, guardant la distància obligada, i amb suport musical. Volem que siguin unes caramelles molt especials, cantades per tots els veïnsque ens hi vulguin acompanyar. Pensem que serà una bona manera de desitjar-nos molta salut i molta sort en aquests dies tan complicats», expliquen.