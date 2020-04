Reclamen la llibertat dels presos russos per motius «humanitaris»

? L'ambaixador de Rússia a Estats Units, Anatoli Antonov, ha demanat a les autoritats nord-americanes que alliberin els russos empresonats al país per motius «humanitaris», en el marc de la pandèmia del coronavirus. Per això es va dirigir personalment al fiscal general dels Estats Units, William Barr, i al director de l'Agència Federal de Presons, Michael Carvajal, perquè estudiïn la possibilitat de repatriar per raons humanitàries els presos russos.