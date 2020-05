ERC votarà en contra de prorrogar l'estat d'alarma

ERC ha anunciat que votarà en contra de la pròrroga a l'estat d'alarma prevista per aquesta setmana al Congrés dels Diputats. Els republicans han argumentat el sentit del vot advertint que no poden permetre "que es tornin a repetir els mateixos errors" i han assegurat que el que cal prorrogar "són les mesures excepcionals" i no l'estat d'alarma, que creuen que no és "el mecanisme adequat". ERC, que ha recordat que en les altres votacions s'havia abstingut "per responsabilitat" i per "donar un vot de confiança", s'ha queixat de la "centralització" per part del govern espanyol i aprofitant l'estat d'alarma ha reclamat que es retornin les "plenes competències" a Catalunya per poder gestionar el desconfinament.

"Hem de poder gestionar aquesta fase des de Catalunya, sense haver d'esperar a autoritzacions ni rectificacions, sense duplicitats de feina i sense demanar permís per fer allò pel qual la ciutadania ens ha escollit", afirmen en un comunicat.

Els republicans han reunit l'executiva aquest dilluns a les 16 hores per debatre sobre el sentit del vot a la pròrroga de l'estat d'alarma plantejada per Pedro Sánchez, encara que ja havien avançat que el sentir general de la formació era partidari d'un vot en contra.