Lloances i retrets a Jordi Pujol omplen un web creat per felicitar l'expresident pel seu norantè aniversari

L'Associació Serviol, vinculada a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de qui es dedica a difondre'n textos i reflexions, ha posat en marxa un web per felicitar l'exmandatari català pel seu norantè aniversari, que celebra el proper dimarts, 9 de juny. A 'pujolpresident.cat', tothom qui ho desitgi pot dedicar-li una felicitació i la pàgina ja acumula prop de 500 comentaris. La majoria es limiten a desitjar-li un feliç aniversari i "llarga vida", però també n'hi ha que defensen la seva obra de govern i resten importància a la confessió que va fer el 2014 anunciant que tenia un compte irregular a l'estranger, que alguns titllen d'"error".

Els impulsors han explicat a l'ACN que s'ha optat per habilitar el web ja que la pandèmia de covid-19 ha dificultat poder fer un acte presencial, que és el que s'hauria celebrat "si no hi hagués hagut el virus". Han celebrat la "bona acollida" de la iniciativa, que pretén no només felicitar l'expresident sinó també homenatjar-lo, i han detallat que el dia del seu aniversari podrà veure les felicitacions.

El web s'anuncia dient que vol aprofitar la "data senyalada" del norantè aniversari per felicitar Pujol "i mostrar-li suport". Per això anima a acompanyar les felicitacions de fotografies amb l'expresident. Entre les firmes dels qui ho han fet s'hi pot trobar el regidor de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Martí; l'exdiputat al Parlament i exregidor a Badalona Ferran Falcó; l'exconseller de la Generalitat Santi Vila, i l'exconseller de Salut Boi Ruiz, entre altres.

Molts dels que han felicitat Pujol sí que han acompanyat els seus comentaris de fotografies antigues de l'expresident, i alguns fins i tot algun vídeo. És el cas del cantautor Pau Pinós, conegut com a Pau de Ponts, que li ha dedicat una cançó que ha acompanyat amb la guitarra.

L'altra cara de la moneda, però, són les crítiques i mofes que ha rebut. Alguns han aprofitat que la plataforma permet acompanyar els missatges de vídeo per penjar, per exemple, un muntatge d'un cantat de k-pop ballant 'La Santa Espina'. Altres han acusat directament l'expresident d'haver deixat "massa màniga ampla a la família" o l'han convidat a "enterrar la pasta" i "dibuixar un mapa del tresor".

La idea de felicitar líders polítics a les xarxes no és nova. De fet, el president dels estats units complirà 74 anys el 14 de juny i el seu equip de campanya ha posat en marxa les darreres hores una plataforma similar per felicitar-lo telemàticament.