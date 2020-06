Les activitats a les piscines es mantenen però amb horaris canviats i més reduïts

En el cas de Sant Fruitós, els participants mantenen les activitats de piscina, encara que serà d'una forma més reduïda i sempre mantenint l'aïllament de cada grup, a diferència del que passava altres anys, quan els diferents grups que hi havia al recinte es barrejaven entre ells. A més, es farà de 10 a 11 del matí, que és quan la piscina municipal encara no està oberta al públic en general, explica la tècnica d'Esports i Educació, Mireia Subirana.

A Santpedor també s'anirà a la piscina, però amb certes limitacions. Així, la regidora Roser Llobera explica que els més petits hi aniran dimarts i dijous, i els més grans hi aniran dilluns, dimecres i divendres. En tot cas, però, assegura que els diferents grups tampoc es barrejaran entre ells i, a més a més, des que un grup surti fins que hi vagi el següent passarà un quart d'hora, per tal d'evitar que els participants hagin de coincidir.

Per la seva banda, Albert Canal explica que en el cas dels nens més petits que no saben nadar es buscarà la manera de reduir al mínim el contacte.

A la piscina del Cube també hi haurà canvis pels casals. Així, Abraham Alonso explica que «aquest any seran un mica diferents. Sempre fèiem alguns jocs aquàtics i aquest any sempre seran activitats guiades. A la piscina quan hi vagin els grups també hi haurà un horari més estricte perquè la capacitat és més reduïda».

Pel que fa a les inscripcions per a aquest any, la tendència és irregular, i mentre que per a alguns casals les places estan esgotades o gairebé esgotades, en d'altres en queden de lliures i en alguns casos, en el moment de parlar amb els seus responsables, s'havien omplert la meitat de les places, en espera de com evolucionen les inscripcions en els propers dies, ja que malgrat que alguns comencen avui, d'altres ho fan dilluns que ve i en general són inscripcions que es fan per setmanes.