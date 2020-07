Artadi afirma que Puigdemont és el millor candidat per a JxCat

«Puigdemont és el millor candidat que tenim al país». És la reflexió de la diputada de JxCat Elsa Artadi, impulsora del nou partit de l'expresident del Govern, en una entrevista a l'ACN.

La líder de JxCat a Barcelona defensa que Puigdemont és «el millor cap de llista per a qualsevol cosa que tingui a veure amb un procés electoral». Sigui com sigui, Artadi remarca que serà l'expresident qui decideixi quin rol vol tenir. L'exconsellera confia que no hi haurà «cap problema» perquè el nou partit es digui Junts per Catalunya: «Seria natural, és el que som». Artadi proposa una «transició tranquil·la» perquè els associats del PDeCAT s'adhereixin a la nova formació de Puigdemont, que es fundarà el 25 de juliol en una assemblea a la Farga de l'Hospitalet.