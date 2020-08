A Catalunya també hi ha pobles sense gairebé cap cas

De municipis gairebé lliures de coronavirus, també n'hi ha, a Catalunya, i alguns no són tan petits o rurals com podríem pensar, perquè entre ells figuren Sitges i Vilanova i la Geltrú (Garraf) o Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Les dades del departament de Salut de la setmana del 23 al 29 de juliol no presenten cap dubte i aquests municipis, a més de Palafrugell (Baix Empordà), Valls (Alt Camp), el Vendrell (Baix Penedès), Castellar de Vallès (Vallès Occidental) i les comarques del Solsonès i la Vall d'Aran, tenen pocs casos positius de Covid-19.

Aquestes illes gairebé lliures de la malaltia ostenten totes la ja famosa R0 (nombre de noves infeccions que es calcula que provenen d'un sol cas) per sota o propera a l'1, i en la majoria s'han fet menys de deu proves PCR aquesta setmana. A Castellar de Vallès (24.000 habitants) tenen dos únics casos de Covid-19 i només un veí ha estat hospitalitzat.

A Sitges, amb 29.000 habitants i essent una destinació turística molt coneguda, la situació epidemiològica estava amb una R0 d'1,29 (5 PCR realitzades la passada setmana, cap de les quals va derivar en un ingrés a l'hospital). Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, situades a la Costa Brava i també molt turístiques, es mantenen amb R0 d'1,43 i 1,36, respectivament (6 i 4 PCR en cadascuna i cap ingrés). Valls també es manté gairebé al marge del coronavirus, amb dos PCR fetes, cap ingrés i una R0 de 0,79. I a la Vall d'Aran (10.000 habitants i 33 pobles), tenen 2 casos i cap hospitalització.