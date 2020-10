Els centres inicien el curs sense mascaretes transparents per als alumnes amb sordesa

La mascareta és una barrera per a les persones amb dèficit auditiu a l'hora de comunicar-se amb els altres, atès que impossibilita la lectura labial. Amb l'inici de curs, el problema es trasllada a les aules, on l'ús del producte sanitari, que és tan necessari en aquest context, dificulta l'aprenentatge dels alumnes amb sordesa. En aquest sentit, centres educatius i associacions de suport a l'alumnat sord ideen sistemes per garantir una educació inclusiva mentre esperen l'arribada de la dotació de mascaretes transparents que va prometre el departament d'Educació. En total, unes 65.000 per a les escoles i els instituts d'arreu de Catalunya.

«En un context de pandèmia, les mascaretes transparents són una eina imprescindible perquè els avenços de l'escola inclusiva no pateixin ara un retrocés». Són les paraules d'Eulàlia Romero, directora de l'associació de suport a l'alumnat sord CREDA a la Catalunya Central. Des de l'inici de curs, diverses famílies s'han dirigit a aquest centre alarmades perquè els seus fills no poden seguir el fil de les classes. Es calcula que un total de 160 alumnes de les comarques centrals necessitarien que els seus companys i els seus mestres duguessin aquestes mascaretes transparents. «Aquest volum d'unitats no el poden assumir les escoles i, per aquest motiu cal que Educació agilitzi la seva distribució», manifesta Romero.

La directora reivindica que la compra d'aquest material no és un «capritx» sinó una via perquè les necessitats dels alumnes amb dificultats auditives no quedin en un segon terme davant les mesures de la covid-19. Romero recorda que la notícia sobre l'obligatorietat de dur la mascareta amb el grup classe estable va arribar tard i, en alguns casos, no va donar marge de maniobra a les escoles i instituts per poder idear sistemes per garantir l'aprenentatge d'aquests alumnes. «La mascareta rebaixa el nivell de decibels i alhora impedeix la lectura labial que tan necessària és per a aquests infants. Existeix el perill que aquests alumnes se sentin aïllats sense poder interpretar el missatge de la resta de companys», lamenta Romero.

Davant d'aquesta mancança als centres educatius, Regió7 va contactar amb el departament d'Educació, que es va comprometre a repartir mascaretes transparents per a l'alumnat sord. Fonts de la conselleria, afirmen que s'està treballant en l'homologació i, un cop puguin garantir la seguretat del material, distribuiran les mascaretes (vegeu desglossat). Davant d'això, Romero agraeix que hi hagi «voluntat» per part d'Educació. Tot i així, llança alguns interrogants a l'aire: «Em pregunto quant de temps hauran d'esperar els alumnes per a l'arribada de les mascaretes i si les dotacions del Govern es faran de forma regular, ja que l'eficàcia de les mascaretes dura un període de temps limitat».

Empatia a les aules



Dies després de començar el curs, els centres educatius han hagut d'improvisar sistemes perquè els alumnes sords puguin seguir les classes. La manca de les mascaretes transparents és una de les dificultats amb què s'han trobat per cobrir les necessitats d'aquests estudiants, tot i així, han procurat que els infants no se sentissin desemparats. En alguns casos, han reformulat les classes amb més suports visuals per facilitar la comprensió del missatge; en altres utilitzen micròfons i situen els alumnes que ho necessiten a primera fila; i inclús alguns centres han destinat part dels seus recursos a la compra particular de mascaretes transparents.

L'escola Collbaix de Sant Joan de Vilatorrada és un exemple d'aquest últim cas. En aquest centre, estudien dos alumnes que presenten dèficit auditiu i, per tant, el director de l'escola, Rafa Gordillo, remarca que caldria que la resta de companys d'aquests dos infants i els mestres que els imparteixen classe duguessin una mascareta transparent. «La llàstima és que, dues setmanes després d'iniciar el curs, encara no disposem d'aquest material. De fet, amb prou feines ens arriba gel hidroalcohòlic», lamenta Gordillo.

Mentrestant, els mestres tutors d'aquests estudiants procuren que segueixin les classes situant-los a primera fila o utilitzant més suports visuals a l'aula. «Enguany tenim dos mestres per a cada aula i això permet que tinguin un reforç extra, però el que més ens preocupa és la seva relació amb la resta de companys», apunta el director.

En un altre centre de la regió central, a l 'escola Puigberenguer de Manresa, han optat per comprar, amb els recursos propis del centre, mascaretes d'un teixit translúcid i pantalles facials . «De moment, les hem repartit entre els mestres, però ens en caldrien més per poder distribuir-les entre els alumnes», comenta la directora de l'escola, Montse Cardellach. En la mateixa línia, la mestra d'audició i llenguatge del centre, M. José Duran, subratlla que «és primordial que tot l'entorn d'aquests estudiants dugui la mascareta transparent, sinó correm el risc d'aïllar-los», alerta.

Més enllà de tenir en compte els alumnes amb sordesa, alguns centres també consideren que les mascaretes transparents són necessàries per afavorir una comunicació més fluida entre l'alumne i el professor. El director de l'institut Navarcles, Jordi Boixader, considera que el departament hauria d'ampliar la dotació a tots els centres d'arreu de Catalunya perquè «l'expressivitat és fonamental per a l'aprenentatge a les aules.