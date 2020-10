Sánchez acusa Abascal de «sembrar odi» amb la moció

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va acusar ahir Vox i el seu líder, Santiago Abascal, d'impulsar una moció de censura «de tot menys constructiva», que no pretén obtenir la confiança del Congrés per substituir l'executiu, sinó per fer «una mena d'OPA hostil» al PP i «sembrar l'odi».

«Espanya, en tota la seva grandesa i tota la seva diversitat, derrotarà la ultradreta», va pronosticar Sánchez en la seva primera intervenció en el debat de la moció de censura per respondre al candidat Abascal, en la qual va instar el PP a sumar-se a la gran majoria parlamentària que ahir va votar «no» a la ultradreta.

De fet, el president va afirmar que la moció de censura es pot interpretar de «sumament constructiva», en el sentit que serà «edificant veure com la gran majoria de representants dels espa-nyols barra el pas al projecte d'odi, fúria i xoc» que, al seu parer, representa Vox.

«Aquest serà el resultat constructiu d'aquesta moció de censura: el d'una gran democràcia com és Espanya», va dir Sánchez, en una intervenció que va durar més d'una hora i en què va retreure a Abascal la seva «propaganda per sembrar la discòrdia i l'odi» i la falta de propostes i solucions als «problemes reals» dels espa-nyols. Segons Sánchez, Abascal va demostrar amb el seu discurs que no els amoïna afrontar els problemes reals que afecten milions d'espa-nyols com la pandèmia, l'atur, la pobresa infantil i la violència de gènere, perquè no ha proposat, al seu parer, «cap solució». «Ni vostès, ni els que les secunden des de la dreta tradicional», va dir, referint-se al PP.

D'altra banda, el PP va criticar la «inutilitat» que suposa la moció de censura de Vox contra el govern de Pedro Sánchez, «inoportuna» perquè és «una pèrdua de temps» i perquè significarà «una cortina de fum perquè no es parli de la nefasta gestió» de l'executiu espanyol.

El secretari general dels populars, Teodoro García Egea, va insistir que no hi donaran suport, però va evitar concretar si hi votaran en contra o s'abstindran. En roda de premsa, García Egea va carregar contra el partit d'Abascal per actuar, amb aquesta moció de censura, com «la dreta que més convé a l'esquerra». «És una moció inútil perquè els números no donen per fer fora Sánchez», va insistir, i va afegir: «A més de ser patriota, cal saber sumar». El dirigent popular va dir que amb aquesta moció de censura fracassada Sánchez «sortirà reforçat» i «el constitucionalisme perd». També acusà els d'ultradreta de «jugar amb les esperances i les il·lusions dels espanyols» perquè «no hi ha una majoria alternativa, i Vox ho sap».