El Govern només ha cobrat 8.000 multes de les 170.000 posades a la primavera

El Govern només ha cobrat 8.000 sancions de les 170.000 denúncies posades per saltar-se les restriccions contra la covid-19 en el primer estat d'alarma. Així ho ha confirmat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, després que ho avancés el diari Ara. En roda de premsa, Sàmper va detallar que del total d'actes de moment s'han obert 90.000 expedients, en què ja no hi ha risc de prescripció. Les 80.000 actes restants s'haurien d'obrir abans del maig perquè no prescriguessin i es poguessin cobrar. Sàmper va admetre que «el ritme no és el que agradaria a tothom» però va remarcar que «170.000 actes en són moltes» i la situació és «complexa».

D'altra banda, Sàmper va destacar les incidències que van teniir lloc el cap de setmana, com dues festes il·legals a Pallejà i a Matadepera on hi va haver enfrontaments amb la policia. El conseller va emmarcat els incidents en accions «negacionistes» i contra les restriccions.