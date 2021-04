França aprova la supressió de vols que es puguin fer en tren

El Govern francès han aprovat la supressió dels vols interns de les rutes que puguin cobrir-se amb tren en un període inferior a les dues hores i mitja. D'aquesta manera, les autoritats del país volen reduir les emissions de carboni fins i tot quan el sector de l'aviació no passa pel seu millor moment a causa del coronavirus.

Aquesta decisió forma part d'un projecte de llei encara més ambiciós sobre el clima que busca reduir les emissions de gasos contaminants en un 40% per al 2030 respecte als nivells de 1990. Tanmateix, això no sembla suficient per als activistes del clima que assenyalen al president Emmanuel Macron per reduir les aspiracions anteriors del projecte.