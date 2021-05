La Cerdanya deixa per al pròxim cap de setmana la gran represa dels sopars

La Cerdanya deixa per al pròxim cap de setmana la gran represa dels sopars

Els restauradors de la Cerdanya i Puigcerdà van deixar majoritàriament la represa dels serveis del vespre per a avui i, principalment, divendres i dissabte que ve. La poca presència de visitants diumenge al vespre i la pluja van empènyer molts restauradors a tancar. En el cas del popular Kennedy de la plaça dels Herois, va optar per obrir per atendre clientela local. El sector espera que el cap de setmana que ve sigui el primer de la nova normalitat.