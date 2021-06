El Departament de Salut ha decidit obrir la vacunació en bloc entre els 16 i els 29 anys a partir d'aquest mateix dimecres. S'eliminen, per tant, les franges d'edat amb l'objectiu d'immunitzar més ràpid els joves, que estan protagonitzant un important repunt de casos. De fet, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ja va apuntar dilluns que seria "lògic" obrir en massa per als menors de 30 anys.

El Departament de Salut ha declarat 3.410 nous casos de covid-19 confirmats per PCR o TA en les darreres 24 hores. L'índex de positivitat és del 6,19% i la mitjana d'edat dels contagiats és de 28,71 anys. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha apuntat que, amb dades consolidades, estimen que hi haurà 5.000 positius només de dimarts.

El màxim responsable del Departament de Salut ha explicat que han pres aquesta decisió per acabar així amb el debat, tot i que la vacunació i l'assignació de cites no serà tan endreçada com quan es feia per franges. En aquest sentit, ha demanat paciència perquè els propers set dies ja estan plens i ara serà molta més gent la que voldrà demanar cita a la vegada. Al final de la roda de premsa hi havia 100.000 persones fent cua virtual.

En demanar-li sobre la vacunació de 12 a 16 anys, no ha volgut entrar en el tema i ha remarcat que també dependrà de l'estratègia europea.