La situació epidemiològica a Solsona és complicada, sobretot degut als brots de covid que s'han generat arran del final de curs dels joves de la comarca. A més del grup d'alumnes que van fer un viatge de final de curs a una casa rural del Pla de l'Estany i que posteriorment van anar a Mallorca amb alguns joves més, brot que suma almenys 22 positius, el director mèdic del Centre Sanitari del Solsonès, Juan Campus, confirma que hi ha un nou brot que es va generar arran de dues nits a una discoteca de Solsona al voltant de la celebració de Sant Joan. El Centre Sanitari assegura que els positius relacionats amb la discoteca ja són 47, que s'han detectat a partir de 147 PCRs i 21 TARs. Així, els dos brots entre joves del Solsonès ja sumen 69 positius.

Segons ha pogut saber Regió7, la festa va tenir lloc a la discoteca Beat de Solsona. El Centre Sanitari havia realitzat fins ahir un cribratge a 168 assistents a la discoteca de les quals 47 han donat positiu. Avui el Centre Sanitari continua fent el cribratge a tots els assistens de la discoteca i demà preveuen dur a terme un cribratge massiu per conèixer l'afectació real del brot. El professional mèdic va dir ahir en la Junta del Centre Sanitari que l'auge de positius arran de la reobertura de l'oci nocturn "era d'esperar". Cap dels positius ha hagut de ser hospitalitzat, tot i que un home que ja estava contagiat abans dels brots va haver de ser traslladat a Manresa degut a l'empitjorament dels efectes de la covid-19.

La discoteca va publicar un comunicat ahir a les xarxes socials anunciant el tancament de l'establiment "fins a nou avís" i per decisió pròpia degut a l'augment de contagis de la covid-19 entre la població més jove.

A nivell comarcal, Campus diu que "ens trobem en una situació molt complicada". I és que el Solsonès és la comarca de Catalunya amb un índex de risc de rebrot més alt, amb 994 punts, seguida del Pallars Sobirà que està més de 300 punts per sota. Pel que fa a la taxa de reproducció, aquest índex es troba en 3,87, també el més alt de Catalunya juntament amb la incidència acumulada que és de 254,34 punts. Campus va assegurar que fins ara només s'ha detectat a laboratori la variant anglesa a la comarca, tot i que a hores d'ara no pot assegurar quina variant predomina a Solsona. Sí que va afirmar que hi ha gent contagiada amb la pauta de vacunació completa, tot i que sense simptomatologia o amb simptomaologia lleu.