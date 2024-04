Una vintena de nens ucraïnesos fan una estada a Catalunya per allunyar-se de la guerra: "Voldríem que durés més"

La iniciativa 'Vacances en pau' acull a Catalunya 25 infants ucraïnesos que estan patint la guerra. La delegació del govern espanyol a Catalunya ha impulsat un projecte per oferir “un oasi de pau” a una vintena de nens i nenes d'Otxàkiv, una localitat costanera d'Ucraïna. L'Olga i la Irina són dues de les nenes que passaran tres setmanes a Pineda de Mar, Salou i Calella de Mar, on esperen gaudir "del sol" i la "tranquil·litat". "Voldríem que durés més", confessen. Divendres passat van arribar a Pineda i els agrada molt perquè és "molt similar" al seu poble, encara assetjat pels bombardejos russos. "Esperem que surti el sol per poder-nos banyar", diu l'Olga amb un somriure.

Des del divendres, l'alcalde d'Otxàkiv veu més contents els nens. "Porten dos anys de guerra, han après com sonen els projectils, així que quan van arribar estaven molt callats, però amb uns pocs dies de descans els seus ulls ja són diferents. Estan més relaxats", assegura Sergii Bychkov, que afegeix: "Esperem que el projecte continuï endavant, sobretot a Catalunya".

Aquest programa segueix el model del programa 'Vacances en Pau' per als nens sahrauís creat a mitjans dels anys 80 i ha estat impulsat per la delegació del govern espanyol a Catalunya. Des de la delegació han coordinat les vacances, posant-se en contacte amb una "escola-búnquer" a Otxàkiv i amb empreses i entitats que han posat a disposició dels infants busos, hotels i materials.

A diferència del projecte per als sahrauís, no estaran amb famílies sinó amb tres monitores ucraïneses, una traductora i acompanyants de la delegació, que s'encarregaran de dinamitzar l'estada dels nens.

"Una oportunitat de pau"

En la presentació de l'acte aquest dimarts, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto ha assegurat que Espanya continuarà donant suport a Ucraïna i espera que altres territoris "agafin el relleu" d'aquesta iniciativa. Així, el delegat espera que les vacances siguin un "oasi de pau, il·lusió i diversió" per als nens.

"És una oportunitat d'un període de pau en temps de guerra", ha dit en un acte a la delegació del govern espanyol, que ja prepara una nova edició del programa amb una escola de Kíiv.