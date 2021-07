L’investigador del BIOCOMSC Enric Álvarez ha alertat aquest divendres que "el pic d’ingressos als hospitals pot trigar a arribar" perquè els casos entre les persones més grans "han pujat molt de forma ràpida". En una entrevista a RAC1, Álvarez ha explicat que les mesures adoptades pel Govern estan enfocades a la gent jove i que "estan funcionant". Ara bé, el descens de contagis entre els més joves es veu contrarestat "amb escreix" per l’augment de la incidència entre les persones de més de 50 anys. Per això la pressió hospitalària no baixa. "La incidència de 70 a 80 anys ha pujat molt de forma ràpida, les dades han estat molt dolentes", diu Álvarez.

Per tot plegat, Álvarez creu que "la tendència a l’alça es mantindrà fins que no hi hagi una frenada dels contagis entre les persones grans". Sobre la xifra de pacients a l’UCI, l’investigador del BIOCOMSC avisa que se superaran els 500 malalts crítics si no hi ha una frenada sobtada dels casos. "Hi ha deu vegades menys casos entre la població major de 60 anys que entre els joves, però una pujada en aquest grup de seguida carrega els hospitals i les UCI", recorda Álvarez.

L'investigador de la UPC insisteix que "la mesura clau" per frenar els contagis de les persones majors de 50 anys és limitar les trobades socials. Demana prudència perquè "hi ha moltíssim virus circulant i la vacuna no et fa invulnerable del tot". La mesura clau, per ell, és no ajuntar-se més de deu persones i fer trobades només esporàdicament. Álvarez creu que el toc de queda es mantindrà perquè "és difícil que es relaxin mesures amb l'hospitalització empitjorant".

Una de les conseqüències positives de la vacunació és la reducció de les defuncions. Álvarez ha detallat que en les onades anteriors hi havia entre un 2 i un 3% de morts respecte al total de casos i que ara aquesta xifra és del 0,2-0,4%.