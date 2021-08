Ara que el Govern espanyol està cridant a la vacunació contra la covid-19 les persones embarassades, atès que hi ha més risc de contreure la malaltia de forma greu i, per tant, d’ingressar a les UCI, un estudi de la Universitat de Califòrnia-San Francisco, als Estats Units, afegeix un al·licient més per convèncer les embarassades dels beneficis de la immunització. Segons aquest informe, les persones que contreuen la covid-19 durant la gestació s’enfronten a un risc més alt de tenir un part molt prematur.

La recerca apunta que el risc de part molt prematur, que és quan es produeix amb menys de 32 setmanes de gestació, és el 60% més alt en les dones que en algun moment del seu embaràs han tingut la covid, mentre que el risc de donar a llum amb menys de 37 setmanes (tots els parts considerats prematurs) és el 40% major en les dones positives. En el cas de les persones que, a més del coronavirus, tenen hipertensió, diabetis o obesitat, el risc de part prematur augmenta el 160%.

«Els resultats assenyalen la importància de les mesures preventives per reduir els contagis entre les persones embarassades per prevenir el part prematur, inclosa la vacunació», ha expressat la investigadora i autora principal de l’estudi, Deborah Karasek. «Les persones embarassades tenen preocupacions sobre les vacunes i la salut del seu nadó, per la qual cosa és de vital importància mantenir un diàleg obert que valori aquestes inquietuds», va afegir Karasek.