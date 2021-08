Un tren de mercaderies descarrilat ha provocat la interrupció de la circulació de trens fins a les 8:35 hores entre Caldes de Malavella i Girona. Segons ha informat Protecció Civil, el tren, que transportava mercaderies no perilloses, ha descarrilat a Riudellots de la Selva i no hi ha persones afectades.

A causa de l'accident, Renfe ha posat autobusos entre Caldes i Girona i encamina els usuaris des de Barcelona i Portbou a agafar el tren d'Alta velocitat.

La circulació s'ha restablert a les 8:35 h per via única. En el moment que arribi el tren taller de Renfe, Adif haurà de tornar a tallar la circulació per les dues vies i per això es manté el servei alternatiu tant per carretera com per Alta Velocitat.

L'accident no ha causat danys personals i s'ha produït a la sortida de Riudellots cap a dos quarts de 4 de la matinada, quan ha descarrilat el vagó d'un tren de mercaderies que realitzava el recorregut Portbou-Can Tunis.